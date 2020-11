«Hemos salido muy bien parados de esta terrible situación. La gente está volviendo a leer». Habla Pepe Miralles de la Librería Primado de València. Desde junio, el goteo de visitantes a su pequeña librería es incesante. «Hemos aumentado un 20% las ventas respecto al año pasado», asegura. Esta ha sido una tendencia generalizada desde junio, con la desescalada. «Vuelvo a tener universitarios en mi librería, es insólito. Este es un comercio de resistencia y ahora se ha hecho muy evidente, explica Miralles al otro lado del teléfono desde Primado, donde ayer acudieron decenas de personas para celebrar el Día Internacional de las Librerías. «La cultura ha salido reforzada de esto. La gente ha vuelto a leer».

Aunque a Miralles no se le olvidan los «tortuosos» meses del inicio de la pandemia, marcados por la cancelación de la Fira del Llibre, que actualmente se celebra de manera virtual. «Esos meses perdimos un 50% de los que solíamos facturar». Sin embargo, ocurrió el milagro. «Nuestros clientes se volcaron en la librería. No querían que cerrase. Esos días notabas que había una solidaridad reinante. Se me ponen los pelos de punta», confiesa este librero.

Su experiencia es similar a la de Juan Pedro Font de Mora, librero de Railowsky y presidente del Gremi de Llibrers. Durante los meses de cierre decidió hacer unos bonos para adelantar la compra de libros. Gracias a esta iniciativa recaudó 10.000 euros que sirvieron para mantener vivo su proyecto. También hizo papel la iniciativa «Sentim les llibreries», donde casi 2.000 lectores valencianos jugaron al «Amigo invisible» con libros adquiridos en locales de proximidad. «Si pones entusiasmo e imaginación, todo se puede superar».

Mientras que el resto de sectores hace un balance positivo de la pandemia, el último eslabón del sector del libro, la librería, hace una valoración «muy esperanzadora». «Tenemos que hacer hincapié en lo positivo. La gente vuelve a interesarse por la cultura y no hay que ocultarlo», reivindica Font de Mora. Hay dos razones principales del cambio, según el presidente del Gremi. «La primera es que el contexto invita a la lectura. Pasamos más tiempo en casa y de vez en cuando necesitamos aislarnos del ruido de la actualidad. Por otro lado, estamos volviendo al comercio de proximidad». El librero de Primado coincide. «La gente que solía irse al centro a comprar ahora ha decidido quedarse en su barrio», eso se traduce en nuevos clientes. Lo único que lamenta Miralles, por su parte, es que la librería tiene más difícil ser un contenedor cultural. «Antes, solía tener unas tres presentaciones por semana, y ahora llevo ocho meses sin hacer ninguna».

Mayor fidelización

Jorge Cabezas, de Somnis de Paper de Benetússer, asegura que noviembre está siendo «un mes muy bueno», cuando antes era uno de los peores junto a febrero y marzo. «Cuando cerramos tuvimos una bajada de entre el 70 y 80% de la actividad, pero ahora estamos levantando cabeza. Desde junio hemos fidelizado una veintena de clientes nuevos. Parece una cifra pequeña pero no lo es en absoluto, ya que los clientes fieles vienen cada semana o cada dos», explica Cabezas. De hecho, asegura que a su librería -especializada en literatura infantil- acuden vecinos desde Alfafar, Massanassa, Catarroja, Alcàsser, Beniparrell, Sedaví o València.

Pese a que el Gremi de Llibrers todavía no ha hecho «números» respecto al impacto de la pandemia en las librerías valencianas, su presidente asegura que este aumento de las ventas respecto a los mismos meses del año pasado es generalizado y debería tenerse en cuenta. «Esta nueva tendencia es muy interesante y creo que va a marcar una diferencia en el futuro. En mi caso, he visto a mucha gente entrar por primera vez en una librería durante los últimos meses, y quien entra, ya no sale».

Sáenz de Urturi y Sandra Barneda, en la Fira del Llibre

La ganadora y la finalista del Premio Planeta 2020, Eva GarcÍa Sáenz de Urturi y Sandra Barneda, participarán la Fira del Llibre este fin de semana. Las jornadas literarias fueron canceladas el pasado mes de septiembre y trasladadas al ámbito virtual, «una decisión traumática para el sector», según el presidente del Gremi de Llibrers, Juan Pedro Font de Mora. La Fira se celebrará por streaming con tal de no poner en riesgo a los lectores con diversas charlas y conferencias que se alargarán hasta el 21 de noviembre. Hoy le tocará el turno a la ganadora del Premio Tusquets, la valenciana Bárbara Blasco, que presentará «Dicen los síntomas». El lunes participarán Eva GarcÍa Sáenz de Urturi y Sandra Barneda. Autores como Javier Sierra, Lorenzo Silva, Víctor Amela, Javier Moro, Ignacio Martínez de Pisón, Elvira Sastre, Manuel Vilas, Javier Castillo, Gonzalo Giner, Santiago Posteguillo, o Eloy Moreno se conectarán en directo en encuentros literarios que durarán media hora y se podrán seguir cada tarde desde cualquier dispositivo móvil, a través de la web www.firallibre.com, el canal de Youtube FiraLlibreTV, y las redes sociales de la Fira. Por otra parte, la Fira del Llibre realizará dos clubs de lectura vía Zoom, uno en castellano, sobre el libro «La buena suerte», con la presencia de la autora, Rosa Montero, y otro en valenciano, sobre el libro «Atrapa la llebre» , con la participación de la autora, Lana Bastasic.