Bárbaro Echanove

Sin más ideología que el culto al poder, Echanove se mete en la piel y en los diferentes trajes que encarnó el «benefactor de la patria» dejando claro que cuando alguien, aún hoy, se declara nacionalista patriótico hay que empezar a ponerse en guardia. Los recursos escénicos que exhibe el actor son para guardar en la memoria mucho tiempo, bien acompañado en el reparto, con la actuación estelar de Lucía Quintana, en el papel de Urania. El último monólogo de ella y la escena final de ambos debería de ser obligatoria en las escuelas de actores. La elección de contar la historia de la sangrienta dictadura dominica a través de la voz de una mujer prisionera de su recuerdo, pone ante el espejo que el autoritarismo siempre va unido al uso del sexo como abuso y sometimiento al poder, con sus disfunciones físicas y mentales asociadas.

La noche del martes 30 de mayo de 1961 fue ajusticiado el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, apodado ‘El chivo’, en la avenida George Washington cuando se dirigía a su casa en San Cristóbal. Vargas Llosa cita la letra de «Mataron al chivo» al inicio de la novela. La pieza, que se convirtió en un himno en el país tras la decapitación de la tiranía, dice: «Mataron al chivo y no me lo dejaron ver». Lo que no pueden dejar de ver es esta obra.