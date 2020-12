La Orquesta de València (OV), dirigida por su titular, Ramón Tebar, interpretará este martes en el Auditori de Les Arts un programa del gran repertorio con dos obras maestras de Ludwig van Beethoven. Se trata de uno de los conciertos enmarcados en la programación de abono, que el Palau de la Música dedica al músico alemán en conmemoración del 250 aniversario de su nacimiento.

De esta manera, el público podrá escuchar el 'Concierto para violín' del compositor alemán, el único dedicado a este instrumento, que interpretará la violinista rusa Viktoria Mullova, una concertista "muy temperamental y dotada de una abrumadora técnica", según ha detallado el auditorio en un comunicado.

Tras este concierto, orquesta y director interpretarán la Sinfonía nº 7 del genio alemán, considerada como la apoteosis beethoveniana de la danza. Viktoria Mullova toca con un Stradivarius de 1723 'Jules Falk' o un Guadagnini.

Ha realizado incursiones en el jazz y en la música étnica, y ha colaborado regularmente con conjuntos de música antigua como la Orchestra of the Age of Enlightenment, Il Giardino Armonico, Accademia Bizantina y Venice Baroque, además de tocar con las mejores orquestas y directores internacionales.

Su interés por diferentes músicas y épocas la ha llevado a desarrollar un amplio repertorio, que comprende desde el barroco a las tendencias más contemporáneas del mundo de la fusión y de la música experimental.

Además de sus proyectos, también se ha encomendado obras a compositores como Pascal Dusapin, Fraser Trainer, Thomas Larcher y Dai Fujikura.