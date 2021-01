La exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Consuelo Císcar, se sentará en el banquillo a partir del próximo noviembre por un presunto delito de malversación en la adquisición de obras presuntamente falsas del artista Gerardo Rueda, ya fallecido. En este primer juicio del caso IVAM acompañarán a Císcar en el banquillo de los acusados el exdirector financiero del IVAM, Juan Carlos Lledó y el hijo adoptivo de Rueda, José Luis Rueda.

En un auto dictado por la sección quinta de la Audiencia de València, la responsable de juzgar esta causa, se señala el inicio del juicio para el 2 de noviembre que se prolongará hasta el 14 de diciembre en sesiones de martes a jueves.

En esta misma decisión judicial los magistrados también admiten diferentes medios de prueba solicitado por las acusaciones (la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat) y por las defensas de Císcar, Lledó y Rueda. Únicamente rechazan la aportación a la vista oral de determinada documentación como «los informes anuales de la Sindicatura de Cuentas de 1997 a 2008 por no referirse a los hechos objeto de investigación» o la citación de los peritos que los realizaron. Tampoco aceptan los magistrados la comparecencia de los peritos del Tribunal de Cuentas que elaboraron el informe de fiscalización de la contratación de los museos Thyssen-Bornemisza, Reina Sofía y El Prado en 2015 y 2016 «por no referirse a los hechos y dado que no se identifican».

«Urdieron un plan»

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para la exdirectora general del IVAM, Consuelo Císcar, por la compra de las obras falsas del artista Gerardo Rueda. También pide cinco años de prisión para el exdirector financiero, Juan Carlos Lledó, y el hijo adoptivo de Rueda, José Luis Rueda. La fiscal considera que «entre 2004 y 2011 Císcar y Rueda urdieron un plan al margen de la presidencia y el Consejo Rector del IVAM, consistente en desviar parte de los fondos públicos del museo en adquirir obras de arte como si fueran originales de Gerardo Rueda Salaberry, fallecido el 25 de mayo de 1996, cuando en realidad se trataban de reproducciones póstumas con un valor muy inferior al establecido por el vendedor».