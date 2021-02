La Filmoteca Valenciana proyectará este sábado y domingo, a las 18 horas, la copia restaurada en 4K de 'Los olvidados', filme imprescindible de Luis Buñuel que se incluye en el ciclo sobre este cineasta, que permitirá disfrutar a lo largo del año de toda su filmografía, según han informado fuentes de la Generalitat.

El ciclo 'Integral Buñuel' se inició el pasado mes de enero con las proyecciones de sus primeras películas 'Un perro andaluz', 'La edad de oro' 'Las Hurdes, tierra sin pan' y 'España, leal en armas', mienras que este mes se adentra en su etapa mexicana, que comienza en 1947 con 'Gran Casino', proyectada esta misma semana.

Tras diez años sin dirigir, el productor Óscar Dancigers le ofreció a Buñuel la posibilidad de debutar en el cine mexicano con esta película protagonizada por Jorge Negrete y Libertad Lamarque. Le seguirían 'El gran calavera', que se podrá ver en la Filmoteca el martes 23 y el sábado 27, y una de sus obras maestras, 'Los olvidados'.

'Los olvidados' se podrá ver en la Filmoteca en una copia restaurada digitalmente que fue mostrada por primera vez en el Festival de Cannes de 2019, dentro del apartado Cannes Classics. Con ella tenemos una magnífica copia que permite disfrutar de la dirección de Buñuel, la fotografía de Gabriel Figueroa, el guion escrito por el propio Buñuel junto a Luis Alcoriza, Juan Larrea, Pedro de Urdimalas y el valenciano exiliado en México Max Aub, así como el trabajo de todos los técnicos mexicanos que participaron en la producción.

La realización de esta restauración fue posible gracias a The Film Foundation's World Cinema Project en l'Immagine Ritrovata en colaboración con la Fundación Televisa, la Cineteca Nacional de México y la Filmoteca de la UNAM.

En esta presentación en Cannes, Javier Espada, exresponsable del Centro Buñuel de Calanda, señaló que "con 'Los olvidados', Buñuel logra crear "una obra única que va más allá del neorrealismo, enfrentando al espectador a una realidad incómoda, la de unos adolescentes pobres en un mundo que los margina y los condena". "Buñuel volvió a revolucionar el concepto del cine creando un nuevo tipo de cine, un cine comprometido con los hechos que narra", destacó.

CLÁSICO MUNDIAL

'Los olvidados' es un filme reconocido como un clásico a nivel mundial con una enorme influencia en el género del realismo social cinematográfico. La película provocó en su momento una gran controversia ya que mostraba el fracaso de una sociedad que abandona a sus jóvenes y los condena a la delincuencia.

La importancia de 'Los olvidados' queda reflejada en el hecho de que es uno de los únicos cuatro largometrajes de la historia del cine que la Unesco ha reconocido como 'Memoria del mundo', junto con 'Metropolis' (Fritz Lang, 1927), 'El mago de Oz' (Victor Fleming, 1939) y el primer largo de la historia, 'The Story of the Kelly Gang' (Charles Tait, 1906).