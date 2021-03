Por “su capacidad para abordar tanto la memoria familiar como la memoria colectiva de todo un país, de forma crítica y matizada, a través de un completo dominio del lenguaje del cómic que le permite, incluso, dialogar con la fotografía para construir un relato emotivo y de alcance universal”, la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic (ACDCómic) ha reconocido este jueves el cómic del dibujante valenciano Paco Roca 'Regreso al Edén' (Astiberri) como Mejor Obra de Autor nacional de 2020. En rueda de prensa virtual, la III edición de los premios de la entidad también ha galardonado como Autora Emergente a Nadia Hafid (Terrassa, 1990), que el año pasado publicaba 'El buen padre' (Sapristi).

En los últimos años, Roca (València, 1969) ha publicado obras como ‘El invierno del dibujante’, ‘Los surcos del azar’ o 'El tesoro del Cisne Negro'. Pero tras ganar con ‘Arrugas’ el Premio Nacional de Cómic 2008 no había vuelto a un tema tan personal como ‘La casa’ (2015), premiado en 2020 con un Eisner, donde abordaba la muerte y ausencia del padre. Con 'Regreso al Edén' cierra un círculo homenajeando la figura de su madre y reflejando a la vez la posguerra en una familia modesta. “Es un premio que me hace aún más ilusión porque la protagonista es mi madre y he podido compartirlo con ella, que tiene 89 años. En ‘La casa’, era sobre mi padre pero no pudo verlo porque ya había muerto -ha señalado el dibujante en el anuncio del galardón-. Es un premio para esa generación de gente que nunca tuvo un reconocimiento a pesar de lo mucho que pasaron aquellos años de tanta miseria, gente que no saldrá en los libros de historia ni en las portadas de los periódicos, cuya épica fue sobrevivir. Creo que con historias como estas es una forma de rendirles un homenaje y de poner voz a lo que fue su vida”.