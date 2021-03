El músico valenciano Víctor Ramírez (Ramírez Exposure) acaba de publicar «The Rituals», primer avance de ‘Exit Times’, un disco lleno de luz y optimismo, entre el sunshine pop y la nueva psicodelia, que se publica el 14 de mayo vía Lovemonk Records. El single, según cuenta su autor, es un canto a los pequeños hábitos y rituales que, aunque a veces pasan desapercibidos, son esenciales en nuestro día a día; y nos recuerda cuánto los podemos llegar a echar de menos.

En «The Rituals» destacan los juegos de voces de Ken Stringfellow (The Posies), habitual colega y colaborador en las producciones de Ramírez Exposure. Así como la conjunción de las guitarras con los teclados, que la convierten en una canción en la onda de las producciones que el tristemente fallecido Adam Schlesinger (Fountains of Wayne) realizaba para otra de sus bandas: Ivy. Tanto el primero como Brian Young (Fountains of Wayne, Ivy, The Jesus & Mary Chain) colaboran en ‘Exit Times’ tanto como instrumentalistas como desde la mesa de mezcla.

En los discos de Víctor Ramírez siempre luce un sol brillante. ¿Su fórmula? Humor, ironía, litros y litros de powerpop y sunshine pop, y esa filosofía tan suya de ver la vida como si fuera una película de los hermanos Farrelly, tan divertida como trágica. Por eso, según cuenta el músico, ‘Exit Times’ llegará esta primavera «como una nueva, resplandeciente y esperanzadora mañana soleada». Un trabajo lleno de armonías vocales, composiciones con arrolladora y amable personalidad, y recetas para repensarlo todo y cambiar de paradigmas.

En «The Rituals», Ramírez Exposure transmite cómo perder todas las buenas rutinas, rituales y sanas costumbres y mantener la cordura. En este primer extracto de ‘Exit Times’, pero en él vemos reflejadas ya todas las coordenadas que inspiran al artista valenciano, tanto a la hora de afrontar la creación musical como también de poblar el salón de su vida. Una estancia llena de luz, powerpop, humor, influencias y vivencias que interpreta con valor y lucidez.