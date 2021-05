Sus conciertos en València: El artista popular y mediterráneo

Más que las entrevistas lo suyo eran los conciertos. Tres recitales dio en València en los últimos 35 años: en el Teatro Romano de Sagunt en 1987 -en el marco del Festival Sagunt a Escena-, en la Fira de Gandia en 1992 y, el último, en Burjassot en 2008.

En aquellos finales de los 80, el cantante italiano aseguraba a Levante-EMV en una entrevista que se consideraba «un cantante popular» pero que no renunciaba a la investigación. Aquella parada en el teatro romano formaba parte de su segunda gira por España.

Entonces el artista no necesitó ninguna publicidad para agotar en tan solo una semana todas las entradas de aquel recital que cerraba el festival de teatro. Le gustaba España porque «siempre se han portado bien conmigo». Estaba claro que su público en València también. Además, decía, le gustaba que le definieran como un artista mediterráneo. «Me gusta la música. Y para comprenderla hay que buscar las raíces. Por ello las busco y las fundo», aseguraba el artista este diario.

Tendrían que pasar cinco años para que el cantante italiano regresara a estas tierras. Fue en 1992 cuando Battiato actuó en la Fira de Gandia. No importó la lluvia que caía. El público aguantó a la intemperie en un recital en el que, según las crónicas de la época, el público conectó de inmediato con el artista sobre el escenario. Battiato, recogía este periódico, «correspondió de igual modo soportando el agua hasta que, con el empeoramiento de la noche, los acompañantes del cantante italiano señalaron que corrían peligro de sufrir una descarga eléctrica producida por el instrumental».

Battiato regresó a València, esta vez a Burjassot en 2008. En su Auditori de la Casa de la Cultura, el siciliano brindó un recital repleto de nostalgia, en el que no faltaron sus grandes éxitos, pero donde no desaprovechó la oportunidad de ofrecer sus canciones más recientes en aquel momento. Ofreció 21 canciones que supieron a poco al público de Burjassot que no se amilanó cuando el artista dejó el escenario. Las 2.000 almas que abarrotaban el recinto pidieron más y Battiato se lo dio. Una ovación cerrada despidió al artista. Como ayer.