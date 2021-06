Que llame Chevy Martínez para decir que reabre mañana el Jimmy Glass es una de las máximas alegrías para los aficionados del jazz. Hay material de sobra para escuchar buenos temas, e incluso una plataforma de pago acaba de abrir un canal de jazz con la grabación de los mejores conciertos de los clásicos, pero nada se parece a una actuación en directo.

El Jimmy ha estado cerrado catorce meses. Reabrió el julio de año pasado, pero «enseguida volvimos a cerrar», recuerda Martínez, el propietario de uno de los mejores clubes de jazz del mundo, según la revista DownBeat –la biblia del jazz–.

Chevy Martínez llevaba mucho tiempo pensando como sería la reapertura del Jimmy, y será a lo grande con la renovada y nostálgica Noche Bebop liderada por Perico Sambeat, una producción propia cuyo recuerdo aún perdura entre los aficionados desde su estreno en 2001 en el club valenciano.

La presencia de Sambeat, con Voro García a la trompeta, Alberto Palau en el piano, Matt Baker al contrabajo, y Vicente Espí, a la batería ha sido acogida con tanta expectación que ya no quedan entradas para ninguna de los dos pases (20.30h y 22.30h). Hay ganas de buen jazz, y reencontrar en el primer directo con el «sonido Harlem» que popularizaron Charlie Parker y Dizzy Gillespie resulta un auténtico acierto.

El Jimmy Glass ha preparado una programación estable para todo el verano, con nombres del jazz valenciano y algún grupo internacional que «se atreva a desafiar la situación».

A la Noche Bebop de mañana le seguirán tres presentaciones de discos valencianos: ‘As we see it’, de Javier Vercher & Masa Kamaguchi, con la colaboración de Sergio Martínez (17 junio); ‘Descarga for Bud’, de Alex Conde Trio (23 junio), y ‘Biotza’, del quinteto de Miquel Asensio (30 junio).

Además, la asociación Gente del Jimmy Glass constituida el pasado enero, se activa para patrocinar algunos conciertos a lo largo del año. El Jimmy Glass ha recibido diversos reconocimientos desde que abrió sus puertas en 1991, entre ellos el Premio Portada del Mes de Levante-EMV (febrero de 2018) y el Premio de la Junta Municipal Ciutat Vella-Ajuntament 2020 por su trayectoria cultural en el distrito.