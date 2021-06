La sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid ha concitado a un amplio y variado elenco de personalidades del mundo de la cultura. Representantes del ámbito del arte, la literatura, filosofía, ciencia, economía y representantes institucionales han acudido al ágora cultural madrileña en la puesta de largo de la fundación internacional Antonio Camaró Foundation. El motivo: La presentación del cuadro “Liberté, Mon Amour” dedicado a la figura del poeta internacional Miguel Hernández, obra del pintor y académico valenciano Antonio Camaró que pertenece a la colección “La Resistencia mental”, una oda a la vida y al compromiso social y ético, valores que Camaró afirma compartir con el poeta de Orihuela.

“Como artista y librepensador, siempre me he sentido unido a la imagen de Miguel Hernández. Al poeta encerrado entre barrotes. Mi abuelo me recitaba “Las Nanas de la Cebolla”. Ese poema se me quedó incrustado en lo más profundo de mi ser. No hay nada peor que sentirse encerrado en una prisión, como un pájaro en una jaula que no puede volar. A Miguel Hernández le mutilaron sus alas, pero no su voz", asegura el pintor, quien añade: "Sus poemas son cantos de esperanza. Era un sembrador de sueños. Un sueñocultor. Cultivaba con sus versos la semilla de la libertad, la pasión, el amor, el compromiso, la lealtad, la cercanía... Era un poeta combativo, un soldado de la estrofa, comprometido con la persona y el pensamiento de trincheras: la voz del pueblo.”

“Liberté, Mon Amour” es un alegato a la vida. Es el primer cuadro que Camaró dedica a un escritor. Miguel Hernández es el poeta de su pintura.

El acto ha estado presidido por el Ministerio de Cultura y Deporte con la presencia de la directora General de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco, y Rosa Becerril, directora de Gabinete del secretario General del ministerio de Cultura y Deporte. A ambas les ha acompañado Mayte Spínola, empresaria, mecenas, pintora y fundadora del Grupo Por Arte y Cultura desde el que ha ayudado a más de 600 artistas y creado numerosos museos a nivel internacional.

Durante la presentación Mayte Spínola ha sido nombrada miembro de honor de Antonio Camaró Foundation por su reconocimiento prestado a la la promoción de la cultura y el encuentro de civilizaciones y corrientes intelectuales.

En su intervención Mayte Spínola ha destacado la singularidad del cuadro "Liberté, Mon Amour" y ha puesto de relieve de la fuerza emotiva de los versos y la figura del poeta Miguel Hernández con el cuadro de Antonio Camaró destacando la importancia en estos momentos de "actos de esta índole en el que la Cultura, el arte, la literatura y la ciencia convergen en un mismo encuentro en favor del encuentro entre culturas y de la solidaridad, tan necesaria en estos momentos".

La sala Valle Inclán ha sido escenario de la fusión entre el arte, literatura, ciencia, pensamiento y la memoria histórica al presentarse además del cuadro el libro dedicado a la figura del poeta Miguel Hernández. Este primer encuentro celebrado en Madrid, constituye el primer acto de dos eventos más que se celebraran próximamente en Valencia, mes de septiembre, y en Orihuela, mes de octubre. Y ha supuesto el primer acto de colaboración entre la Fundación Cultural Miguel Hernández, representada por su director general Aitor Luis Larrabide y el propio Antonio Camaró.

El acto multicultural ha combinado las artes plásticas con la literatura, la historia, la ciencia y la filosofía.

La presencia de la poeta Izara Batres, escritora, doctora en literatura, premio mundial de poesía Fernando Rielo, primer premio de poesía Clemente Rebora, le ha dado ese cariz literario y poético a la presentación del cuadro y del libro “Liberte, Mon Amour” en el que también participa la poetisa.

Junto a Izara Batres hay que destacar la intervención del escritor, filósofo y director del Museo Bandera por la Paz Nicolás Roeric, Leonardo Olazábal, que se ha desplazado expresamente desde Bilbao para asistir al acto de presentación del cuadro, y de Luis Cueto, concejal del ayuntamiento de Madrid y comisario de la obra de Camaró “El Homo Ethicus”, quien destacó el compromiso del pintor por la defensa y compromiso de los valores éticos.

La medicina, la ciencia y la historia también han tenido su momento con la intervención del doctor Juan Carlos Crespo de la Rosa, un gran conocedor del arte y de la pintura y trayectoria de Camaró, de Raquel Entero Royo, condesa de Pineda miembro de Antonio Camaró Foundation y de Matías Alonso, coordinador de la memoria histórica muy vinculada la figura y vida del poeta Miguel Hernández y del alcalde de Xirivella y diputado por las Corts Valencianes, Michel Montaner.

El broche de oro ha sido la conexión internacional desde la sala Valle Inclán con dos de los representantes de Antonio Camaró Foundation, con la intervención desde Israel del Presidente de Antonio Camaró Foundation, el doctor Joshua Levi, empresario, CEO de Eco-tar Projects, quien ha puesto de manifiesto que “Antonio Camaró Foundation somos una organización integrada por profesionales que promueve el encuentro, el diálogo y foros de debate entre personas de distintos países, culturas y creencias a través del arte, la literatura, el conocimiento y la ciencia”. Desde Colombia , la voz de Luz Karimen Malkum, empresaria y Presidenta de la Asociación de Cooperación Internacional con sede en Bogotá y toda la Latinoamérica y que ha destacado que Antonio Camaró Foundation es una aportación muy importante social y culturalmemte para Colombia con el proyecto con el proyecto Shamaim”.