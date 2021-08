Hande Erçel, la protagonista de «Love is in the air», se alejará de los platós después del final de la telenovela turca. La actriz y antaño modelo de 27 años, que ha saltado a la fama gracias al tirón de los culebrones otomanos, tiene pensado mudarse por un tiempo a EEUU, tal y como asegura la prensa de su país.

Su periplo americano no solo le servirá para alejarse temporalmente del foco mediático, sino que también lo aprovechará para seguir formándose como actriz. Según adelantó la revista ‘Vatan’, la idea de Erçel es instalarse en Los Ángeles para asistir a las clases de interpretación de la ‘coach’ Lori Lively, que ya ha formado a colegas suyos como Çağatay Ulusoy. La profesora es, además, hermanastra de la protagonista de «Gossip girl», Blake Lively. Su estancia en EEUU también le permitiría perfeccionar su inglés, lo que le facilitaría participar en alguna producción internacional de plataformas como Netflix.

«Quiero alejarme un poco y adquirir nuevas habilidades, tener diferentes experiencias. Quiero dedicar tiempo a la formación que planeo empezar y mejorar», afirmó la Eda de «Love is in the air».

Antes del ‘boom’ de «Love is in the air» Erçel ya había saboreado la fama gracias a series como «Günes kizlari» («Las chicas del sol») y «Azize» e incluso había ganado dos galardones a mejor actriz de la Mariposa Dorada (2015 y 2017), el equivalente turco de los Goya. En su país es una gran estrella, acaparando no solo portadas de revistas por sus trabajos televisivos, sino como rostro habitual de multitud de anuncios. Pero su gran éxito internacional llegó con la telenovela que en España ha emitido Mediaset a través de Telecinco y Divinity, en la que se fraguó el idilio con su coprotagonista, Kerem Bürsin.