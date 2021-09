La Mutant inicia temporada con festivales y estrenos internacionales

Tras el parón estival, La Mutant retoma esta semana su actividad con la celebración del festival de música Truenorayo Fest, que se celebrará en la sala de la calle Joan Verdeguer desde el jueves y hasta el sábado. Es el comienzo del primer cuatrimestre de la temporada que esta mañana presentaron su todavía directora artística (la semana pasada se conoció su marcha), Marta Banyuls, y la concejala de Acció Cultural, Maite Ibáñez.

Entre septiembre y diciembre, La Mutant acogerá estrenos internacionales, será sede de distintos festivales y repondrá producciones valencianas que ya han sido estrenadas en otros espacios de la ciudad.

Uno de los grandes reclamos es el estreno absoluto en España de dos piezas firmadas por dos referentes de la danza internacional como el eslovaco Anton Lachky y el belga Jan Martens. Lachky presentará en Les autres a cuatro personajes que se rebelan contra el mundo plástico en el que viven a través del baile. Mientras, Martens presentará el montaje Elisabeth Gets Her Way, que sigue los pasos y el legado de la música Elisabeth Cojnacka.

Además, las propuestas locales y nacionales estarán representadas por La confiança, una reflexión de los valencianos Produccions d’Ultramar sobre la llamada «violencia obstétrica», que ya se estrenó en la sala de la calle Alzira. Eva Zapico firma la puesta en escena de esta pieza, con texto de Guadalupe Sáez, sobre su experiencia de parto. «Es una pieza importante por el tema que trata», dijo Zapico en la presentación. Con la interpretación de Mertxe Aguilar y Diego Ramírez y la música en directo de Clara de Luna, «La confiança», avanzó Zapico, «alterna la palabra con la dramaturgia de imágenes poderosas». Sobre la obra, su autora recordó que «la historia comienza con una parturienta que acude a un hospital público y su parto no resulta como ella esperaba». Según Guadalupe Sáez «la pregunta es ‘¿hasta dónde tenemos normalizado aceptar decisiones que no pasan por nosotras?’».

El turismo descontrolado es otro de los temas que La Mutant abordará estos meses y lo hará de la mano de la compañía barcelonesa José y sus Hermanas, que lleva a la sala valenciana Explore el jardín de los Cárpatos. Y las colaboraciones tendrán, además, un importante peso en La Mutant: continuará La Cabina, el VLC Pitch Forum o el Festival Internacional de Circo Contorsions. A ellas se suman nuevas alianzas como el IVAM, cuya exposición «Indústries / Matrius, Trames i Sons» incluirá una sesión de música y performance, o el Festival Internacional d’Art, Ciència i Tecnología Volumens.

La Mutant reforzará a lo largo de estos meses su sinergia con otras salas como Escalante, con las representaciones de Lo pequeño y Prometeu y también con colectivos como la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana (APDCV), a través del proyecto Circula!.

El futuro de La Mutant

Banyuls habló, además, sobre las causas de su marcha de la dirección artística de La Mutant dos años después de su llegada (su contrato era de dos años con prórroga de uno más) y adujo «motivos personales». Animó, no obstante, a la administraciones a convocar concursos de más de dos años, periodo que en su opinión, «no es suficiente».

Por su parte, Ibáñez explicó que durante la ausencia de responsable artístico, su concejalía, en colaboración de Juanma Artigot, responsable del Teatre El Musical, asumirá la coordinación de La Mutant. Espera, dijo, que en 2022 el puesto de coordinador artístico de La Mutant esté en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de València.