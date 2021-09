El espíritu «Amelie» revive en la Mostra

Además del personaje, también impactó la banda sonora del film, a cargo de Yann Tiersen, y sobre todo el tratamiento estético y los recursos audiovisuales de la película, que dieron fama mundial a su director, el francés Jean-Pierre Jeunet.

Justo cuando se cumplen 20 años del estreno de ‘Amelie’, la Mostra de València ha decidido conceder a Jeunet la Palmera d’Honor del festival y repasar su filmografía en un ciclo que incluirá la proyección de la famosa película con la presencia del realizador, productor y guionista. Además, Jeunet ofrecerá una clase magistral que tendrá lugar el 21 de octubre a las 18.00 horas en la Filmoteca.

Así lo anunció ayer la presidenta de Mostra, Glòria Tello, junto a la directora gerente del festival, Rosa Roig, y el director de programación Eduardo Guillot, durante la presentación de la la 36 edición del festival, que se celebrará del 15 al 24 de octubre en los Cines Babel y la Filmoteca.

Jeunet es el responsable de películas tan estéticamente rompedoras como ‘Delicatessen’ y ‘La ciudad de los niños perdidos’. El estilo tan reconocible de estos dos films le llevó a dirigir ‘Alien: Resurrection’, la cuarta de la saga, que resultó ser un pequeño fiasco del que el cineasta se recuperó ampliamente con el éxito de ‘Amelie’. Después llegaron ‘Largo domingo de noviazgo’, ‘Micmacs’ y ‘El extraordinario viaje de T.S. Spivet’.

Tal como destacó ayer Eduardo Guillot, Jeunet es un «director con un universo estético propio, muy particular», que ya se reconoce solo con ver cualquier extracto de alguna de sus películas, y del que ha resaltado el uso de zooms y travellings, el cómic como emblema poético y su gran sentido del espectáculo.

El cineasta acudirá a València e impartirá una clase magistral que, para Guillot, será «particularmente interesante» por su condición de director europeo que ha trabajado también en Hollywood y después volvió a Francia, y tiene experiencia en ambos mercados.

Además de por la presencia de Jeunet, la edición de este año de la Mostra destaca por las «doce auténticas perlas», tal como las definió Tello, que conforman la Sección Oficial. La primera en verse será ‘El lodo’, un thriller que el valenciano Iñaki Sánchez Arrieta ha dirigido en l’Albufera y que está protagonizado por Raúl Arevalo y Paz Vega. El programador del certamen, recordó ayer que Sánchez Arrieta ya participó en la sección oficial en 2019 con el film ‘Zero’, lo que demuestra el «seguimiento y apoyo» que da la Mostra a los cineastas que participan en ella, «sobre todo los valencianos».

La Mostra también estrenará la película 'Souad', de la egipcia Ayten Amin; la ópera prima de Louda Ben Salah-Cazanas, 'Le mond après nous', presentada en la Berlinale; 'Playlist', de Nine Antico; 'The Staffroom', ópera prima de Sonja Tarokic desde Croacia; la griega 'Tailor', de Sonia Liza Kenterman; y 'Luzzu' un drama maltés con la firma de Alex Camilleri.

La sección oficial también proyecta la tunecina 'Streams' de Mehdi Hmili; la siria 'The Translator', debut de Rana Kazkaz y Anas Khalaf; la participación de Bosnia-Herzegovina de 'So She Doesn't Live' con la que Faruk Loncarevic ha conseguido una mención especial en Trieste; la portuguesa 'Vencidos da vida', del productor y director Rodrigo Areias, y la comedia negra 'Heavens Above', una coproducción entre todas las ex repúblicas de la antigua Yugoslavia, rodada bajo la dirección de Srdjan Dragojevic.

Se trata, según Guillot, de una de las secciones oficiales «más variadas» de la historia del festival, ya que reúne películas de culto con comedias, «un género casi siempre considerado menor». «Ha sido difícil de escoger porque había mucho material», explicó,

Por su parte, Rosa Roig resaltó que esta edición de la Mostra será «muy especial» por acontecimientos «ilusionadores» como la inclusión del certamen en el Observatorio de Cultura y haber recibido la acreditación de la FIAD. «Tenemos mucho que celebrar, hemos echado unas raíces fuertes, que hacen falta en estos tiempos convulsos, y ahora lo que queremos es crecer», resaltó. Las actuales medidas sanitarias mantendrán las proyecciones con un 75 % de aforo, aunque los organizadores del certamen confían en que las nuevas medidas que se anuncien la próxima semana permitan una ocupación del 100 %.

El festival volverá a contar este año con un presupuesto de 450.000 euros, una cantidad que la propia Tello reconoció como «bastante ajustada». Preguntada por los contratos de los responsables de la Mostra desde 2018 -y que en principio iban a tener una duración de tres años-, señaló que «mientras continúe la confianza en ellos de este equipo de gobierno estarán con nosotros».

