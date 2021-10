Se llama Cami, está nominada a los Grammy y los Latin Grammy y está dispuesta a cambiar las reglas del juego en el perreo y el reguetón. La música latina es, sin duda, el fenómeno musical que lleva años consolidándose en la industria. Solo hace falta repasar las listas de las canciones más escuchadas en España para confirmar que lo latino gusta... y mucho. Sin embargo, las letras de estas canciones suelen llegar cargadas de polémica por el alto contenido machista que cosifica y sexualiza a la mujer, como un mero objeto o trofeo sexual... Hasta ahora. Esta cantante chilena quiere cambiar las tornas y apuesta con su última canción “Perreo Pa’ Las Nenas” por el empoderamiento de la mujer, la independencia, el respeto propio y el autocuidado.

La letra de la canción no deja lugar a las dudas sobre el nuevo papel de la mujer en la sociedad, alejada de la dependencia del hombre. La cantante reafirma su poder como mujer con afirmaciones como "No, no necesito Rey" o "Las niñas siempre llevando la delantera, no importa si es con alguien o si está soltera". El protagonismo femenino es total. Para la chilena, la mujer es dueña de su sexualidad, dueña de su mundo y no necesita en absoluto a un hombre o a su aprobación: "Bienvenido al Edén, donde Eva no pregunta por él".

“Perreo Pa las Nenas” fue grabado en Miami, producido por Orlando Vitto y compuesto por la propia Cami junto a Renzo Manuel Bravo Beaumont, Samantha Maria Camara, Orlando José Vitto y Claudia Prieto.

Los misma factoría de Maluma, Daddy Yankee o Ricky Martin

El video clip, se grabó en México bajo la dirección de Nuno Gomes, reconocido realizador venezolano detrás de los audiovisuales de Daddy Yankee, Ozuna, Maluma, Ricky Martin, entre otros.

Durante los meses de octubre y noviembre, CAMI continuará ofreciendo su actuación como artista invitada de Marc Anthony en su Tour “Pa´lla Voy Tour”: en Chicago, el 8 de octubre; Las Vegas, el 23 de octubre; San Diego, el 24 de octubre; Ontario el 29 de octubre y el 19 de noviembre en Miami.