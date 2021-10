Uiso Alemany inédito y surrealista

Las piezas se ubicarán en el espacio antes ocupado por la librería Dadá, de manera que algunas de ellas se podrán contemplar a través de las cristaleras de la sala. Alemany explica a Levante-EMV que este conjunto de obras nunca ha sido expuesta en ningún lugar del mundo -y él se mueve por todo lo ancho y largo de él- por lo que asegura que es un trabajo que está «en tránsito». Tenía previsto mostrarlo en Sao Paulo -donde tiene estudio-, Baréin o Baleares. Pero la pandemia por coronavirus dio con todo al traste.

Alemany asegura que lo que se va a ver en el MuVIM es una obra «muy surrealista, sin ninguna ligazón entre piezas». De hecho, señala que incluso el título de la muestra -«Saca los ojos de la pintura»- tiene «un poquito de mala leche porque no hay que relacionar la pintura con ninguna realidad, la realidad es muy abstracta».

Es un firme defensor de que «la obra pictórica no tiene que explicar nada, para eso está la literatura o el cine». De ahí, quizás, la libertad de su trabajo y con la que se expresa a través de los pinceles y materiales de su obra. «Cuanto más enigmática es la obra, para mí es mejor. Ese misterio le da un plus», sostiene Alemany.

La «emoción» a través de la obra

Para él, uno de los encantos de la pintura es que «la gente la vea por la emoción» que le suscita. Y no se corta en añadir que esta selección que mañana presenta el MuVIM «es lo mejor que he hecho». Y le avalan décadas de trabajo y reconocimientos.

Estas obras forman parte de un colección que realizó el año pasado en su estudio brasileño, que empaquetó en el marzo de la pandemia y se las trajo consigo casi in extremis con el confinamiento mundial en pleno apogeo. Logró traerlas a València porque temía que se quedaran allí sin ver la luz. La del MuVIM es una selección de esa serie que, sin embargo, no quiere decir que da por terminada.

En una conversación con este diario allá por abril de 2020 Alemany dijo sobre esta colección: «Comencé con ella ya en Sao Paulo. No tiene que ver con nada. Realmente me ha sorprendido», confesó entonces. La «obra tampoco está relacionada con la crisis que vivimos». «Si tiene algún vínculo con la pandemia no era mi intención. Creo que son los periodistas los encargados de hablar del presente, pero el arte tiene un camino propio. El arte no se entiende, se goza», explicó recién confinados. Según Alemany, la obra se aleja de la exposición que inauguró en 2018 en la Fundación Bancaja. «No puedo repetir, soy incapaz de copiarme, me siento muy incómodo. Lo único que no cambia es mi forma de trabajar». Desde el MuVIM aseguran que «representando de una tradición creativa cosmopolita, Uiso Alemany posee una pintura densamente inconformista, inquieta e intensa que podremos disfrutar con su proyecto ‘Saca los ojos de la pintura’ creado para el MuVIM».

Una de las últimas grandes exposiciones monográficas dedicadas a su obra fue la que le dedicó la Fundación Bancaja entre octubre de 2018 y febrero de 2019. Entonces, el centro cultural de la plaza de Tetuán exhibió su obra más reciente, así como el cuestionamiento del formato de la pintura que Uiso lleva realizando desde hace décadas, rompiendo los marcos, introduciendo materiales heterodoxos y ondulando la superficie del lienzo.

Una trayectoria reconocida

Alemany fue uno de los fundadores del Grupo Bult. Con una trayectoria caracterizada por estancias tanto en países europeos como americanos, su pintura se ha exhibido en las principales ciudades españolas y en países como China, Brasil, Cuba, Argentina, Uruguay, México, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Suiza, Marruecos o Israel. El reconocimiento de su obra le ha merecido su incorporación a colecciones como las del IVAM, la Fundación Bancaja, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Colección BBVA, la Fundación AENA, el Museu Afro Brasil, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Chile), el Instituto de Bellas Artes de Sichuan (China) o el Museu Oscar Niemeyer (Brasil).