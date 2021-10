El Ateneo Mercantil de València entregó ayer los premios de sus certámenes literarios en la III Noche Valenciana de las Letras. El IV Premio Nacional de Novela recayó en ‘Alma’ de Lorenzo Delgado Santos; el V Certamen de Poesía fue para el poemario ‘Milán’ de Pura García Pérez y el VII Concurso Nacional de Relato Corto fue para ‘Silencio… se rueda’ de José Borredá Mateu.

La cena de gala de la ‘III Noche Valenciana de las Letras’, tras ser suspendida el año pasado debido a la pandemia, fue retomada con total normalidad en el Restaurante Ateneo, donde también se hizo entrega de la distinción a la carrera literaria al escritor Lorenzo Silva, que ha recibido el Premio de las Letras del Ateneo.

El escritor madrileño, que recogió el premio de manos de la presidenta del Ateneo Mercantil de València, Carmen de Rosa, agradeció a la institución el galardón y señaló que cuando te dan un premio de este tipo «te obliga a hacer un poco de balance personal y tomar conciencia de que ya tienes un camino a las espaldas».

En este sentido, recordó que empezó a escribir desde muy joven, hace más de 40 años. «Este reconocimiento es una especie de corroboración de que no has hecho del todo el tonto en tu vida. Lo mejor de mis energías lo he dedicado a escribir porque era mi vocación sentir que ha valido la pena esa enorme inversión personal que representa entregarle tu vida a algo. Me genera mucha gratitud porque al final lo que buscas es llegar a los demás, ofrecerles algo valioso en tu obra», subrayó el escritor de novelas como La flaqueza del bolchevique o Recordarán tu nombre.

En este sentido, dijo que este premio tiene otra vertiente, la que señala a los lectores valencianos. «No puedo dejar de decir, y hay hechos que lo respaldan, que siento una especial gratitud hacia los lectores valencianos. Siempre me han respondido muy bien. Lo dicen datos objetivos como las cifras de venta de mis libros en esta tierra», recalcó

Por su parte, la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, aplaudió la vuelta a la normalidad en la III Noche Valenciana de las Letras y recaló que la pandemia puso diferentes obstáculos a la sociedad, «pero no impidió la firme apuesta que el Ateneo hace por la cultura», razón por la que ofrecieron todas sus actividades durante el confinamiento en formato online, una modalidad que llegó para quedarse definitivamente. De hecho, la gala de anoche fue retransmitida en directo.

Los premios de los certámenes literarios del Ateneo Mercantil otorgados conllevan un premio en metálico de 8.000 euros en el caso de la Novela y de 1.000 para cada uno de los galardonados en Relato Corto y Poesía, así como la publicación de las obras por la editorial valenciana Olé Libros, que colabora en estos concursos.