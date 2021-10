Ensenyat, Ripoll, Fabregat, Montalbán y Cremades ganan los Premios Octubre

Gabriel Ensenyat (Andratx, 1961) ha ganado el Premio Joan Fuster de Ensayo por Fuster i els mallorquins. El debat identitari a la Mallorca tardofranquista, que ha sido escogido entre 27 originales presentados. El jurado ha estado formado por Lluís Calvo, Martí Domínguez, Marina Massaguer, Jordi Muñoz y Carme Vidal Huguet. Según sus integrantes, el aspecto más destacable de la obra es su enfoque «original», al comprar «las similitudes y las diferencias» entre las sociedades mallorquinas y valencianas y cómo el franquismo intentó anularles la identidad». Ensenyat es catedrático de Filología Catalana en la Universitat de les Illes Balears, especialista en estudios medievales.

Ricard Ripoll (Sueca, 1959) ha sido el ganador del Premio Vicent Andrés Estellés de Poesía por Fènix, una obra «arrebatadora» y «estremecedora» construida por poemas que «indagan sobre la brutalidad del suicidio». El jurado has estado formado por Lluïsa Julià, Jordi Marrugat, Ricard Mirabete, Jaume C. Pons Alorda y Ester Xargay. Este poemario ha sido escogido entre 116 originales. Según el jurado, la obra «conecta la literatura catalana con las corrientes europeas del siglo XXI». Ripoll es profesor de literatura en la Universitat Autònoma de Barcelona, así como traductor.

Por otro lado, el jurado del Premio Andrómina de Narrativa, formado por Borja Bagunyà, Manuel Baixauli, Núria Cadenes, Marina Porras y Anna Punsoda, ha decidido declarar el galardón desierto, ya que «a pesar de destacar las virtudes parciales de algunas obras presentadas» el jurado ha considerado que «ninguna de ellas llega a la excelencia requerida para el premio».

Tres ganadores en teatro

Finalmente, el jurado del Premio Pere Capellà de Teatro, formado por Francesc Foguet, Andreu Gomila, Manuel Molins, Fanny Tur y Aina Tur, ha decidido conceder el premio ex-aequo a dos obres: Retrat de Juan Piqueras realitzat per Josep Renau, firmado por el pseudónimo «Galatea», que corresponde a Pedro Montalbán-Kroebel (Sao Paulo, 1961) y a Antonio Cremades (Alicante, 1960); y a la obra Procés a Margarida Porete, de Rafael Fabregat. Las tres obras ha destacado por encima de 51 originales presentados.

Por un lado, Pedro Montalbán-Kroebel es un dramaturgo valencianocon varias obras traducidas y premios, como el Premio de Teatro Enrique Llovet o el Premio Alejandro Casona.

Antonio Cremades cuenta con una treintena de textos teatrales, uno de los cuales le valió el Premio Calderón de la Barca otorgado por el INAEM.

Por otro lado, Fabregat (Tortosa, 1963) es director de la Orquestra Händel del Conservatorio de Música de Vila-seca, en Tarragona. Pese a dedicarse al mundo de la música, ha destacado también por su actividad literaria. El autor de El jardín oscuro también ganó en 2016 el Primer Certamen Nacional de las Letras Isabel Agüera, en modalidad de teatro, por la obra «Ausencias».

Los miembros del jurado han valorado que las «dos representan dos estéticas y temáticas interesantes». De este modo, Procés a Margarida Porete «recupera una figura histórica femenina fiel a sus principios y clave para entender el final de la Edad Media».

Mientras que sobre Retrat de Juan Piqueras realitzat per Josep Renau han destacado que «rescata el crítico y cinematógrafo comunista Juan Piqueras y nos coloca entre el terror fascista de la Guerra Civil y un mundo de hoy donde la historia importa poco».

Los versos de Estellés y Granell se convierten en rutas de València

El Ayuntamiento de València presentó ayer las rutas literarias dedicadas a Marc Granell y Vicent Andrés Estellés, en el marco de la Plaça del Llibre. La presentación corrió a cargo de la concejala de Gestión de Recursos del consistorio valenciano, Luisa Notario; el jefe de Servicio del Gabinete de Normalización lingüística, Vicent Anyó; el propio autor Marc Granell, la hija de Vicent Andrés Estellés, Carmina Andrés, y el rapsoda Vicent Camps. Estos dos recorridos forman parte de un proyecto de rutas literarias organizado por el consistorio que busca ofrecer la oportunidad de «conocer la ciudad a través de la mirada de nuestros autores», según aseguró Notario. Todas las rutas constan de 12 puntos, relacionados con la vida o la obra en cada caso, señalizados con una placa de 25x25 cm de vidrioencapsulado en aluminio situados sobre la acera.

La hija de Estellés, Carmina Andrés, recordó a su padre durante la presentación y ha rescatado una anécdota de cuando ella tenía 11 años y le pidieron en el colegio una redacción ambientada en València. «Mi padre se emocionó más que yo, y un domingo me dio la mano para recorrer la ciudad. En cada rincón se paraba y me contaba cosas, historias, y por sus ojos me di cuenta de lo importante que era la ciudad para él».