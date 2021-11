Aitana Sánchez-Gijón era una de las nominadas al Fotogramas de Plata a mejor actriz de teatro por su papel en 'Juana' y, aunque se quedó sin el galardón - que se llevó Natalie Poza - la protagonista de 'Madres paralelas' sí se hizo con el título de la más elegante de la noche gracias a su mono bicolor de Pedro del Hierro, de pata de elefante y capa de raso en color negro.

Minutos antes de la entrega de premios y todavía nerviosa por la posibilidad de llevarse el Fotogramas a casa, Aitana nos contaba que lo mejor de dedicarse a esta bonita pero también sacrificada carrera de actriz es el poder bucear en personajes diferentes que te permiten crecer, como el que Pedro Almodóvar le ha brindado en 'Madres paralelas'.

Confesando que convertise en 'chica Almodóvar' a sus 53 años y después de más de tres décadas en el mundo de la interpretación ha sido "un regalo que la verdad no me esperaba a estas alturas de mi carrera", Aitana tiene claro que "si me hubiera pillado más jovencita me hubiera mareado un poco más, pero ahora lo vivo con mucha alegría, con mucho orgullo".

"La película me parece una maravilla y trabajar de nuevo con Penélope... Hemos sido grandes amigas durante mucho tiempo, hemos compartido muchas cosas, luego la vida nos llevó a cada una por un lado pero ha sido un reencuentro muy bonito", desvela la actriz