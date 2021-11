De vegades passen coses en una hora que no han passat en mil anys.

La frase, de claredat meridiana, podia haver estat dita en qualsevol context, en qualsevol moment sense perdre ni veracitat ni actualitat. Hui, ahir, demà, ocorren coses en un instant que no han ocorregut mai abans. No obstant això aquesta frase, en concret, no ha sigut pronunciada en realitat sinó que va ser escrita entre 1460 i 1468 per Joanot Martorell, qui la va posar en boca de Tirant lo Blanc mentre escrivia el que va ser el millor llibre del món, segons Cervantes.

I Tirant tenia raó. Perquè durant molt de temps no va passar res. Però de sobte, un dia, fa vint-i-un anys, la Generalitat Valenciana va decidir que tal dia com hui, que es commemora la primera edició del Tirant lo Blanc en 1490, les valencianes i els valencians celebrarem junts el dia dels nostres llibres, de les nostres editorials, dels nostres autors, dels nostres il·lustradors, de les nostres llibreries, de la nostra literatura. Una iniciativa que va encetar el conseller Manuel Tarancón i que, any rere any, es celebra reconeixent els llibres millor editats i les llibreries que han destacat per la seua trajectòria o innovació en el foment de la lectura al nostre territori.

Enguany les editorials premiades han sigut Onada Edicions, Litera Llibres, Andana, Ediciones del Bullent y Media Vaca. El premi a la trajectòria d’una llibreria ha sigut per a ‘Fan Set’, que fa una dècada que funciona dins del Centre Cultural Octubre Centre de Cultura Contemporània i el premi a la llibreria més innovadora ha sigut per a ‘La Rossa’, possiblement, l’única llibreria feminista especialitzada en llibres escrits per dones i amb perspectiva de gènere de tot el territori valencià. A més hem reconegut la tasca de les biblioteques amb una menció honorífica al Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunidat Valenciana i que donarà pas a un premi anual que valorarà la tasca de foment lector de les biblioteques.

Perquè d’això és del que tracta aquesta celebració. Premiem les activitats que contribueixen a la difusió del llibre i fomenten els hàbits de lectura.

Des de la Generalitat fem costat a tot el sector del llibre amb la vista posada sempre en el foment lector. Per això, fa ara cinc anys vam posar en marxa el primer Pla de Foment de la Lectura que en breu començarà la seua segona etapa capitanejat pel Pacte per la Lectura, «Pactem», en el qual participaran totes les institucions i col·lectius que treballen en aquesta línia. Hem augmentat el pressupost destinat a les mesures que incrementen l’hàbit lector en el nostre territori en més d’un milió dos-cents mil euros. Les portes de l’administració, com no pot ser d’una altra manera, estan obertes per a tots aquells que duen a terme iniciatives que busquen augmentar el nombre de persones que lligen. Ja ho va dir Tirant: en temps de pau no calen ballestes; en temps de guerra, de tot hem de fer armes.

I aquestes són les nostres armes: clubs de lectura, festivals, trobades, jornades, fires. Perquè ho va dir, també, Miguel Hernández: tristes armes si no són les paraules.

Celebrem, doncs, el dia gran de la literatura valenciana, el Dia del Llibre Valencià, amb paraules. Amb paraules escrites. Amb bona literatura.