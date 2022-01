Al Ser Humano le quedan cinco días. Respiren, ahora se lo explico. No es que nuestra especie esté al borde la extinción, cosa que podría parecer bastante razonable tal y como está el panorama. El que tiene los días contados es Gonzalo Fuster. Bueno, tampoco. Gonzalo es un músico sobrado de talento, prolífico, honrado, tenaz y encantador que factura sus canciones bajo el pseudónimo de El Ser Humano. Y resulta que, de pura incontinencia, ha grabado cuatro nuevos temas y se ha embarcado en un proyecto de crowdfunding, vía Verkami, en el que todo aquel que ponga un poco de pasta podrá hacerse con el EP en formato físico y edición de lujo, siempre y cuando se llegue a la cantidad de 650 euros. El plazo expira el 29 de enero, de ahí el dramático inicio del párrafo. Si no se llega a ese presupuesto, ‘4 Extrañas Canciones’ se quedarán en el limbo de internet. Y no se lo merecen, porque son impresionantes. Escúchenlas en su bandcamp y luego pasen por caja. Hay opciones de pago que incluyen recompensas como descargas, discos anteriores o conciertos privados en el salón de su casa de usted.

«Son extrañas porque cuando las compuse parecían totalmente ajenas a mi estilo, era como si estuvieran poseídas por Syd Barrett o Kevin Ayers, gente que me encanta pero que no he tenido habitualmente en mente a la hora de componer. Salieron cuatro, y como compartían una línea estética decidí reunirlas y publicarlas», explica Fuster. Puede que sean extrañas, pero también son magníficas. Los doce minutos musicalmente más gratos e ilusionantes que recuerde haber pasado en mucho tiempo. «Nuevas velas» es optimista y pop, con unos magníficos arreglos barrocos de herencia sesentera y la emoción que destila la búsqueda de la melodía perfecta. «El gran poder» es folk de sabor psicodélico, una dulce nana sinestésica con guitarras y voces entretejidas. «Astro» tiene un final épico, pero también una riqueza de matices que demuestra que Gonzalo es uno de los tipos con mejor gusto de la escena nacional. «La Bataille» es space rock acústico, y rezuma un entusiasmo limpio e infantil que desarma. Qué letras tan chulas escribe, qué bonito lo hace todo. Gonzalo reconoce haber tenido ayuda. «Juan Terol, David Campillos, Román Gil y Alberto Montero aportaron al EP un carácter que yo no podía darle. Sus baterías, bajos, coros y sintetizadores lo han enriquecido una barbaridad, son súper talentosos», agradece antes de adelantar que hacia el verano sacará un nuevo vinilo titulado «Algo» en asociación con Montero. «Su sonido será más clásico y más pop que el de estas cuatro canciones, lo encaramos bajo la premisa de divertirnos, tocándolo todo, con nuestras virtudes y nuestras carencias». Hay expectación por este nuevo largo después de que el año pasado publicara ‘Las 10 nuevas canciones de El Ser Humano publicadas en 2021’, un álbum fenomenal que cosechó muy buenas críticas. Ya ven que este genio del ‘hazlo tú mismo’, audaz y libérrimo, es incapaz de estar parado. «Ahora mismo estoy buscando lugares apartados, al aire libre, para ofrecer conciertos secretos delante de un público escogido», revela. El ser humano puede ser maravilloso, pero lo de Gonzalo roza la magia.