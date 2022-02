El monestir de Sant Miquel dels Reis acull l’obra teatral "Largo i Társilo", que narra l’estada del president de la República Francisco Largo Caballero en la llar dels Peris Caruana, una família socialista que durant tres dies de novembre de 1936 el va allotjar a sa casa de València.

L’obra s’inspira en el record que l’autor, Gabriel Ochoa, té del seu avi, Társilo Peris, el jove idealista que va mantindre llargues conversacions amb el polític sindicalista en el final de la seua carrera i amb la responsabilitat d’un país en guerra. Xarrades que donen informació sobre el passat històric i que serveixen per a entendre el present.

La funció es representarà els dies 3, 4 i 5 de març a les 19.30 hores. Les entrades són gratuïtes fins a completar aforament i es podran adquirir descarregant-les en l’adreça web www.larepublicadelapiz.com o a través del correu largoytarsilo@gmail.com. L’obra és una coproducció entre La República del Lápiz i el Teatro del Temple amb la col·laboració de la Direcció General de Cultura i Patrimoni. El text és de Gabriel Ochoa, la direcció de Carlos Martín i els actors són Mariano Anós i Borja López Collado.

Les representacions seran en el monestir de Sant Miquel dels Reis, que durant la Guerra Civil i la dictadura franquista va ser una presó de presos polítics, i adquireix una rellevància especial com a escenari d’històries que recuperen el passat. Per a l’exhibició de ‘Largo i Társilo’ a València, l’espectacle trenca amb la concepció escènica a la italiana en teatre convencional, com va ser concebut en la seua estrena a Saragossa el passat mes de novembre, i transita per diferents espais de Sant Miquel dels Reis amb l’objectiu de donar valor a l’edifici.

Un dia abans de l’estrena, el dimecres 2 de març a les 19 hores en la sala d’actes del monestir, tindrà lloc una taula redona sobre memòria democràtica conduïda per la historiadora Esther López Barceló i en la qual participaran Pilar Taberner, representant de l’Associació de Familiars de la Fossa 21 de Paterna, Carlos López, periodista i director del projecte El Mur, o Eva Máñez, fotoperiodista i autora de l’exposició sobre la fossa 21, entre altres.

"Largo i Társilo" és un projecte teatral que busca donar dimensió cultural i presència social al procés imprescindible de recuperació de la memòria democràtica. A través del relat escènic, s’ofereix una perspectiva artística i personal del relat històric. Els llenguatges expressius, com el teatre, poden arribar a ser una eina molt efectiva de participació social, que uneix la reflexió emocional i la racional en un context col·lectiu que tendeix a acceptar forces contraposades amb acceptació i inclusió.