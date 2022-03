Carlos Latre se define como un showman, un humorista "blanco y familiar" que sabe quien es su público y se dirige directamente a él. Un imitador que, dada la sensibilidad actual, cada vez se autocensura más aunque considera que es algo "insano". Latre, que estará en el teatro Olympia del 31 de marzo al 17 de abril con su espectáculo "One Man Show", confiesa que "últimamente" le obligan a moderarse "para que no se monte la mundial". "Mi voluntad siempre es la de hacer reír y no la de juzgar ni hacer daño personal", apunta.

'One Man Show' es, anuncia, un repaso a toda la actualidad del país. La política, sociedad, cultura, deporte, televisión, modas, tendencias, Internet... Un espectáculo en el que imita a personajes tan dispares como Pablo López, Antonio Orozco, Ana Belen, Ángel Llacer, Messi, Sergio Ramos o los personajes de la Casa de Papel. "creo que ahora mi humor es más maduro pero también más fresco", valora. "Mi voluntad siempre es la de hacer reír y no la de juzgar ni hacer daño personal", apunta. Dice que de televisión, donde actualmente participa en El Hormiguero y Tu cara me suena, ha aprendido mucho, pero que también es "una bomba de relojería", que magnifica tanto el éxito como el fracaso y obliga "constantemente" a reinventarse. Eso sí, reconoce, que es su mejor promoción. Obsesionado por salir de su zona de confort y muy autoexigente, Latre afirma que sí se puede ironizar sobre la covid pero que no le sale bromear sobre la invación de Ucrania