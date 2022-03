El Palau de les Arts ha decidido cancelar las representaciones previstas para el próximo mes de junio de “La Bayadère” a cargo del Ballet de la Ópera de Perm a consecuencia de la invasión Rusia a Ucrania. Así lo ha anunciado esta mañana el director artístico del auditorio valenciano, Jesús Iglesias Noriega, quien ha señalado que Les Arts trabaja ya en un nuevo programa para intentar sustituir estas representaciones. De momento, la venta de entradas permanece bloqueada en la página web de Les Arts.

La célebre obra musicada por Minkus, de quien ya se pudo ver anteriormente en Les Arts su ‘Don Quijote’, iba a verse del 16 al 19 de junio en Les Arts interpretada desde el foso por la Orquestra de la Comunitat Valenciana acompañando al Ballet de la Ópera de Perm, que es, junto con los ballets del Bolshói y del Marinski, una de las compañías con más tradición en Rusia, y cuenta además con una prestigiosa escuela de ballet. El montaje clásico de Perm recurre a la coreografía original del coreógrafo Marius Petipa según la revisión crítica pergeñada por Vladimir Ponomarev y Vakhtang Chabukiani en 1941.

Con esta decisión, la ópera valenciana se une a otros auditorios culturales que han decidido vetar la presencia de artistas rusos en sus escenarios como el Teatro Real, que a principios de mes canceló las actuaciones del Ballet Bolshoi, previstas para el próximo mayo, ante el conflicto bélico desatado por Rusia en Ucrania.

Desde que estalló la guerra, algunas figuras internacionales de la cultura rusa cercanas al dictador Vladimir Putin han sufrido cancelaciones o despidos en los escenarios europeos y estadounidenses. Valery Gergiev, por ejemplo, ha sido expulsado de la Filarmónica de Munich y de La Scala entre otras muchas instituciones. También la Metropolitan Opera de Nueva York, el Liceu de Barcelona o la Ópera de Zurich han cancelado la participación de la soprano Anna Netrebko.

En cambio, el Palau de la Música de València anunció que no se planteaba preguntar a artistas rusos por la invasión a Ucrania si estos no hacen una manifestación "espontánea" sobre el tema. "No por una nacionalidad censuremos a nadie porque dentro del mismo país puede haber gente con unas ideas y gente con otras", manifestó la presidenta del auditorio municipal, la concejala Gloria Tello, tras la decisión del Teatro de la Scala de Milán de prescindir del director de orquesta ruso Valery Gergiev después de que este no haya respondido a una carta enviada por autoridades de la ciudad italiana para que condenase la invasión de Rusia en Ucrania.