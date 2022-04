Manises es prepara per a celebrar la sisena edició de la Setmana de les Lletres. Com cada any, la Biblioteca Enric Valor serà la seu de diferents activitats que s’han programat per a promoure l’hàbit de la lectura en tots els públics. Aquesta commemoració, a més, serveix per a avançar la celebració de la Fira del Llibre.

Durant l’acte de presentació de la VI Setmana de les Lletres, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, va destacar que, amb aquestes activitats, «les i els lectors tenen una oportunitat de trobar-se amb les biblioteques i les llibreries i gaudir del plaer de llegir en companyia». Per això, el regidor va animar «a tots els manisers i maniseres a participar en les activitats que s’han organitzat al voltant de la festa del llibre a la ciutat». Programa d’actes La primera de les activitats està oberta des de l’1 d’abril i romandrà fins al 4 de maig. Es tracta del II Concurs de marcapàgines destinat a tot l’alumnat fins a primer d’ESO dels col·legis i instituts de Manises, i que té com a lema ‘El Dia del Llibre’. Es pot consultar tota la informació a l’enllaç www.mundoarti.com Del 26 d’abril al 7 de maig, al claustre de la Casa de Cultura, estarà oberta l’exposició ‘Vacuna’t amb la lectura’ per a motivar la lectura en família, organitzada per l’Agència de Promoció del Valencià de Manises. Ja el 29 d’abril, per la vesprada, tindrà lloc una lectura pública que enguany tractarà de les Rondalles valencianes d’Enric Valor, en valencià, i El viaje del elefante de José Saramago, en castellà. L’endemà, 30 d’abril, tindrà lloc la inauguració de la XVIII Fira del Llibre a la plaça de Rafael Atard, a càrrec de l’Artística Manisense i, durant tot el dia, hi haurà diferents activitats. Pel matí firmarà llibres Lluís Asunción, autor de Pepe Sancho, mi hermano i Cecilia Silva farà un contacontes. Ja per la vesprada, hi haurà el teatre Pixels Offline, el taller ‘El llibre’, amb Miriam Alonso, i Uiso Crespo firmarà el llibre Despertar en Soria. D’aquesta manera, Manises confirma la reactivació de la seua agenda cultural, dos anys després de la pandemia provocada per la covid-19.