Una valenciana narra ‘la distancia más larga’ de Carme Elías

Tras una tremenda tragedia familiar y un diagnóstico terminal, Martina, una mujer de 60 años, decide viajar a las profundidades de la sabana venezolana para terminar sus días en la cima de una montaña. Este es el arranque de la película ‘La distancia más larga’, con la que la valenciana Claudia Pinto debutó en el terreno de la ficción cinematográfica. Eligió para el papel de Martina a Carme Elías, de la que acabaría siendo amiga del alma. No sabía que diez años después, la trama de esa película iba a encontrar otra vez a su protagonista para sucumbir al mismo destino.

La actriz catalana hizo historia el pasado mes de enero al hacer público su diagnóstico tras recibir el Premio Gaudí de Honor. El Alzheimer está arrebatándole su memoria. Hasta ese momento, solo su familia conocía la situación de la actriz, además de Claudia Pinto, quien lleva dos años documentando la evolución de Elías para ‘Aquí, ahora’, el documental que recoge los «últimos momentos de lucidez» de la actriz.

«Es su último viaje consciente. Ella se va acercando a una despedida de sí misma, seguimos rodando», explica a Levante-EMV Claudia Pinto, que hoy se va a Barcelona a seguir filmando el día a día de la actriz. La historia de amistad de Pinto y Elías comenzó durante el rodaje de ‘La distancia más larga’, rodada en el Amazonas sobre 2011, y nominada al Goya. «Curiosamente, es la historia de una mujer enferma que decide ir a morirse a la cima de una montaña. Para hacerlo, tiene que cerrar varios frentes de su vida. Es bastante irónico pensar en la trama de la cinta ahora porque está relacionada con lo que le está pasando a Carme». A partir de ese rodaje, las dos continuaron relacionándose, «teniendo una amistad cada vez más sólida». «En Navidades subo a su casa de Barcelona y ella pasa temporadas de verano en València. Hemos establecido una relación muy familiar».

De hecho, fue Pinto quien se dio cuenta de que «algo le pasaba a Carme». Ocurrió durante el rodaje de ‘Las consecuencias’, en València, donde también participó Elías. «Le costaba mucho asimilar indicaciones. Jamás le había pasado. Entró en pánico y yo también porque nos dimos cuenta de que estaba enferma. Ella ya se había hecho pruebas y no salió nada. Pero a raíz de ‘Las consecuencias’, volvió a hacérselas. Fue cuando le dieron el diagnóstico. Todo lo que le estaba pasando en el rodaje está filmado, y también su trabajo en ‘La distancia más larga’, interpretando a Martina». Según Pinto, el documental se puede definir como el diario audiovisual de Carme, pero también como metacine, ya que cuenta con escenas de sus trabajos.

La idea de rodar la cinta surgió de ambas durante una charla de verano en la casa que la cineasta tiene en Llíria, a la que la actriz acude los veranos. «Comenzamos a grabar enseguida, sin saber lo que iba a pasar. Siempre pensaba que Carme se iba a acabar arrepintiendo porque era un relato muy íntimo. Pero durante estos dos años todo ha cambiado. Ella se ha ido fortaleciendo porque su amor al oficio le ha hecho entender que esto, lo que estamos haciendo, sirve para algo». Hasta los Premios Gaudí, Aquí, ahora, era una película secreta. Pero ahora pretende ser de todos. «No es una película sobre el Alzheimer, sino que es una producción que invita a vivir el presente, que es lo que Carme realmente tiene. Ella no recuerda el pasado, y no pretende pensar en el futuro. Carme vive en el aquí y en el ahora», explica Pinto sobre el título del documental. «En realidad, es el mismo ejercicio que hace una actriz en una escena. Olvidarse de todo y simplemente estar. Por eso, considero que la película también es un ejercicio sobre el oficio del actor».

Pinto también rodó escenas de Carme en la gira promocional de ‘Las consecuencias’. Concretamente, en el Festival de Málaga. «Da mucho vértigo confesar que tienes la enfermedad, porque ella es una figura pública. Por eso, era importante para mí mostrar qué ocurre en la alfombra roja y cómo se siente la actriz en la habitación del hotel».

Elías viajará a València este verano para rodar otra parte del documental, que se estrenará muy «muy pronto», ya que pretende retratar la última época consciente de la actriz, quien también estará implicada en la posproducción. «Confío en hacer el estreno en un festival y me encantaría hacer la promoción con ella. Más de una vez le he dicho: ‘No me vas a dejar sola con todos los periodistas haciendo la promoción’. Y ella siempre me responde: ‘Vale, pero date prisa’».