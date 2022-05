El Valencia Culinary Festival se ha consolidado como uno de los acontecimientos más importantes del panorama gastronómico valenciano. No lo ha conseguido por su capacidad para convocar a figuras estelares (a esas ya nos hemos acostumbrado a verlas en la televisión). Más bien al contrario, lo ha hecho por su capacidad para plantear propuestas novedosas. Mirar a la realidad gastronómica del momento y acercarnos aquellos que más desconocemos. Valencia Culinary Festiva se ha convertido en un evento en el que descubrir valores que nos hubieran pasado desapercibidos. Han huido desde los inicios del postureo mediático (tan fácil y tan rentable) para centrarse en una programación que pudiera tener interés para el verdadero aficionado.

Uno de los pensadores, sino el más importante del festival, es Bernd Knöller. Siempre me ha gustado su manera de entender este festival como una manera de aportar a sus clientes algo distinto, nuevo y valioso. Acostumbra cada año a invitar a un cocinero foráneo. Mientras otros compañeros se empeñan en el acostumbrado y relamido cuatro manos, él apuesta por la fórmula del cocinero invitado. La diferencia es importante. Bernd invita a un cocinero a quien presta su cocina, personal y clientes. De esta manera nos da la oportunidad de conocer en profundidad a un invitado al que nunca nos hubiéramos acercado (evitándonos probar los platos del propio Riff que ya conocemos y que ralentizarían el ritmo y enturbiarían el concepto). El Riff está allí todos los días del año, pero ese cocinero invitado merece ese día toda nuestra atención). Así conocí yo, por ejemplo, a Ricardo Carmanini. Cuando visitó el Riff era un joven absolutamente desconocido. A mí me fascinó y meses más tarde viajé hasta el Lago di Garda para visitar su restaurante Lido 84. Hoy está el número 15 entre los 50 mejores restaurantes del mundo. Para este año, Bernd propone la visita de Harry Cummins, de La Mercerie. Yo no me lo pienso perder.

Junto a estas visitas, lo más interesantes del Valencia Culinary Festiva son las experiencias. Una forma de vivir la gastronomía en primera persona de la mano de los chefs. Así, visitaremos el huerto de verduras de Toni Misiano de la mano de Ricard Camarena, los campos de arroz de la mano de Juan Ramos y una visita a una batea de ostras junto a Junior Franco (Paraiso Travel).

Programa

Toda la programación está disponible en valenciaculinaryfestival.es. Allí veremos las propuestas que, entre el 31 de mayo y el 12 de junio, nos presentan cocineros como Luis Valls (El Poblet, 2 Estrellas Michelin), Bernd Knöller (Riff, 1 Estrella Michelin), Begoña Rodrigo (La Salita, 1 Estrella Michelin), Carito Lourenço y Germán Carrizo (Fierro, 1 Estrella Michelin), Yoshikazu Yanome (Kaido Sushi Bar, 1 Estrella Michelin), Atsushi Tanaka (AT, 1 Estrella Michelin), Enrique Medina (Apicius), Roberto Lozano (Casa Montaña), Fran Espí (La Sucursal), Sara Olmedo (Alma del Temple), Carlos Julián (Ampar), Junior Franco (Paraíso Travel), Iván Talens (coctelero Hotel Only You), Ostra Valencia, Yoko Hasei, (La Mercerie) y Miguel Ángel Mayor.