El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, presentó ayer la programación para su XIII edición, en la que proyectará, del 9 al 18 de junio, más de 60 películas y documentales internacionales que abordan la complejidad de las migraciones y el derecho al refugio desde una perspectiva antirracista y de género.

Humans Fest consta este año de seis secciones a concurso, que comprenden un total de 62 producciones de múltiples orígenes, como España, Líbano, Perú, Bulgaria, Irak, Grecia o Siria, entre otros países.

En concreto, como mejor largometraje de ficción compiten siete películas, entre las que se encuentran el estreno europeo de 'La Pampa' y el estreno en España de 'A long way'.

Por su parte, hay siete propuestas que aspiran a mejor largometraje documental y ocho a mejor cortometraje de ficción, de los que tres son también estrenos en España: 'Better half', 'Footsteps on the wind' y 'Nós'.

Por otro lado, siete candidatas se juegan el premio a mejor corto documental, mientras que el mejor cortometraje valenciano se decidirá entre ocho películas, de las que tres son documentales y cinco son de ficción. Estas últimas también optan al premio EDAV al mejor guión de cortometraje valenciano. Muchas sesiones de la sección oficial se acompañarán de un coloquio posterior junto con directores/as e intérpretes.

Asimismo, Humans Fest destaca en 2022 por una «firme apuesta» por la animación. Prueba de ello es que, por ejemplo, la proyección de clausura será la multipremiada 'Flee', que ha sido nominada a los Globos de Oro y favorita para los Oscar.