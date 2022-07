El Jimmy Glass presenta el 11 de julio un excepcional trío de jazz contemporáneo liderado por el icónico guitarrista Wolfgang Muthspiel, que cuenta con el contrabajista Larry Grenadier y el baterista Jorge Rossy.

Considerado uno de los guitarristas más influyentes de su generación, Muthspiel (1965) se estableció en Nueva York en 1990, donde adquirió rápidamente una gran reputación, gracias a su novedoso estilo y gran técnica, para al poco tiempo grabar varios discos con músicos como Don Alias, el propio Grenadier, Tom Harrell o Kenny Wollesen.

Ha colaborado en álbumes de Patricia Barber, Mark Johnson, Paul Motian y Gary Peacock, y ha sido solicitado por diferentes formaciones de diversos estilos, tales como Trilok Gurtu, Dhafer Youssef, Youssou N'Dour, Maria Joao, Dave Liebman, Peter Erskine, Bob Berg, John Patitucci, Dieter Ilg, la Vienna Art Orchestra y muchos más.

Desde 2013 Muthspiel es artista del renombrado sello discográfico ECM, para el que ha grabado cuatro excelentes discos, entre ellos Rising Grace (ECM Records), un trabajo en quinteto que cuenta con Brad Mehldau, Ambrose Akinmusire, Brian Blade y Grenadier. El disco, que encabezó muchas de las mejores listas de ese año y que obtuvo cinco estrellas de la revista DownBeat, originó numerosos conciertos con entradas agotadas en todo el mundo.

Cinco años después, el quinteto grabó Where The River Goes, con Eric Harland en la batería, con el mismo resultado. También en 2018 Muthspiel registró Angular Blues, con Scott Colley y Brian Blade, que salió al mercado en 2020.

Una base de excepción

La base rítmica formada por Larry Grenadier y Jorge Rossy es una de las más importantes del mundo.

Larry Grenadier es uno de los contrabajistas más intuitivos del jazz según el New York Times. Ha tocado con Joe Henderson y Stan Getz, con el trío de Mehldau durante décadas, con Paul Motian y Pat Metheny, ha codirigido el trío cooperativo Fly con Mark Turner y Jeff Ballard, el cuarteto Hudson con John Scofield, John Medeski y Jack DeJohnette y muchísimos otros.

Por su parte, Jorge Rossy está reconocido internacionalmente como uno de los bateristas más influyentes de su generación. Al margen de sus propios proyectos, su trabajo como acompañante incluye más de ciento ochenta grabaciones con músicos de jazz de renombre como los ya mencionados Mehldau, y Turner, además de Ethan Iverson, Kevin Hays, Chris Cheek, Seamus Blake, Joshua Redman, Kurt Rosenwinkel, Jakob Bro, Enrico Pieranunzi y Steve Swallow, entre muchos otros. Rossy también ha realizado giras con algunos grandes del jazz, incluidos Charlie Haden, Wayne Shorter, Lee Konitz, Carla Bley y Joe Lovano.