Luce: "La gente va asumiendo el arte urbano con cierta normalidad"

Antes era grafiti, ahora es arte urbano. La sensibilidad respecto a las imágenes que decoran -con mayor o menor acierto- los muros de la ciudad han cambiado hasta el punto de ser consideradas obras de museo. Y sus creadores trabajan ahora dentro de ellos. Es el caso de Lucas, más conocido como Luce (València, 1989), que ha trasladado su taller al Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) hasta el próximo mes de septiembre. Allí trabaja en un proyecto que lo vincula con el pintor Ignacio Pinazo, quien mostraba su particular visión de la ciudad un siglo antes que Luce.

¿Cómo es trabajar en el museo?

Estoy adaptándome a las energías del visitante. Casi siempre estoy interrumpiendo el trabajo porque me van preguntando y comentando cosas.

¿Qué le preguntan?

Pues preguntan más de lo que imaginaba. En general me suelen dar la enhorabuena y resolver dudas sobre algunas de las obras que se exponen. También me cuentan anécdotas sobre los lugares que represento y me gusta vincularlo con mi propia experiencia en ellos.

¿Ha cambiado su forma de concebir la ciudad?

Es más la idea de la actitud sobre el espacio, la idea de recoger un continuo registro de la ciudad y las aglomeraciones. He sido más consciente de mi responsabilidad. Estoy seguro de que esta experiencia de generar un vínculo con alguien como Pinazo me influirá de manera muy positiva.

¿El arte urbano ha llegado a los museos para quedarse?

A priori sí. Hay que aprovechar tanto el espacio urbano como los museos para sacar distintas conclusiones. Son dos lugares complementarios.

La sensibilidad respecto al arte urbano ha cambiado mucho.

El arte urbano ocupa en València muchos espacios como solares. Es un movimiento interesante y la gente lo va asumiendo con cierta normalidad. Es cierto que hay una perspectiva más sensible sobre él.

¿Dónde le gustaría realizar su próxima intervención?

No tengo ningún espacio fetiche, disfruto en encontrar cualquier lugar.

¿Cuál es el público de Luce?

Es un público bastante dispar y de distintas generaciones, quizás gente de entre 30 y 40 años. En cualquier caso es un público activo en la ciudad al que le gusta caminar y descubrir.