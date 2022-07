El director de la Banda Municipal amenazó con denunciar a los músicos por "acoso"

La crisis de la Banda Municipal de València inaugura un nuevo capítulo en su historia. El director de la agrupación, Rafael Sanz-Espert, ha amenazado con denunciar a los miembros y representantes de la formación por «acoso», tal y como han informado miembros de la banda, que desde hace un año está llevando a cabo actos de protesta contra su traspaso al Organismo Autónomo Municipal (OAM) del Palau de la Música.

El maestro advirtió tanto a los músicos, a profesores y a los sindicatos sobre la posibilidad de tomar acciones legales durante una reunión que fue convocada por la regidora de Cultura, Glòria Tello, el pasado mes de abril en el Palau de la Música. La intención de ese encuentro era anunciar una buena nueva: la paralización del proceso de absorción de la Banda a la OAM. Un gesto que fue celebrado tanto por los músicos.

Sin embargo, pocos minutos después del anuncio, el director de la agrupación leyó un comunicado en el que anunciaba una «querella» y una «denuncia adminsitrativa» por acoso laboral (mobbing). El anuncio fue recibido con sorpresa por todos los intérpretes. En concreto, el director acusó a los profesores de la banda de haberle insultado. «No tenemos constancia de que haya ocurrido algo así», aseguran desde la agrupación. «Los músicos se sintieron muy molestos, no entendían nada. Los profesores han estado defendiendo su puesto de trabajo y los sindicatos no lo han acosado ni mucho menos», explican. Este periódico se ha intentado poner en contacto reiteradamente con Sanz-Espert sin recibir respuesta.

La tensión entre el director y la banda no ha dejado de aumentar desde el inicio de las movilizaciones. De hecho, tras la reunión en la que los representantes del consistorio anunciaron la paralización del traspaso, los músicos y profesores de la banda pidieron un cambio en la dirección artística. En comunicado, los músicos expresaron que el actual responsable artístico de la centenaria banda, Rafael Sanz-Espert, «no sabe trabajar en equipo, no mantiene una correcta comunicación con los integrantes de la misma y no mantiene un proyecto musical y de gestión a la altura de las necesidades del colectivo y de una ciudad como València». Así se puso en relieve en una asamblea a la que, de los 57 miembros de la banda asistentes, 51 votaron favorablemente a este cambio en la dirección y el resto se abstuvo.

La tensión llegó a su cenit justo el pasado jueves, cuando los sindicatos SPPLB, CC OO, Intersindical Valenciana y CSIF anunciaron que la situación de la Banda Municipal era «insostenible», a causa entre otras cosas, por el «desencuentro» entre el director y la formación. En ese comunicado, los sindicatos señalaron a Sanz-Espert como «uno de los artífices» del proyecto que pretende incluir la Banda en la OAM. En ese escrito, los sindicatos también hicieron alusión a la acciones legales que pensaba tomar a cabo el director. «Hasta tal punto ha llegado la situación que el propio director convocó una reunión con toda la banda y con la presencia de la propia concejala de Cultura, Gloria Tello y los delegados sindicales, para presentarse como ‘perjudicado’ (y no como generador de la situación) para a continuación amenazar al personal de repercusiones y acciones por su trato hacia él, todo un alarde de gestión de personal», explicaron los sindicatos.

Entrada en 2018

Sanz-Espert tomó el mando de la Banda Municipal en 2018. Antes, había sido titular de la Banda Municipal de Bilbao y miembro del WASBE Board of Directors. Además, había dirigido a la Orquesta de València y otras formaciones como la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

La Banda Municipal ha pedido una reunión con Tello y ha enviado una carta al alcalde Joan Ribó pidiendo un relevo en la dirección artística. En septiembre, votarán sobre la posibilidad de retomar las movilizaciones.