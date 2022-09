Marala, les tres veus de Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort -de Pedreguer i amb un projecte propi potent a casa nostra- ha llençat hui "A la vora del riu mare", el primer senzill més clip del seu nou disc. El segon treball, Jota de morir, produït per Pau Vallvé i Jordi Casadesús, veurà la llum el 23 de setembre.

"A la vora del riu mare" està construïda sobre loop de guitarra de Sandra Monfort i unes percussions insistents adobades amb fines capes sintètiques, una peça musicalment perfecta per endinsar-nos en l’equilibri sonor que regna en tot el nou treball: música d’inspiració tradicional amb les veus com a ingredient principal i una electrònica tan subtil com present arreu. Marala ens presenten ací una peça emmarcada en temps de post-guerra on la mort i la destrucció formen part d’un mateix riu que malgrat tot continua baixant ple d’esperança i vida: “en temps de secà, paraules d’amor florien”, “sembrarem els camps de vida” i “a la vora del riu, mare, ara a mi em toca llaurar”.

A Jota de morir, Selma Bruna (Sant Cugat), Clara Fiol (Palma) i Sandra Monfort (Pedreguer) fan una investigació sobre el tractament de la mort en la música tradicional i s’amaren de cants de batre, balls de vetlla valencians, cançons de mort illenques i romanços amb voluntat d’integrar-la a la vida, desmitificar-la i retre-li homenatge, amb l’objectiu finalment de cantar-hi hui com li han cantat sempre les iaies: “ficant-se la mort dins la boca... per no fer-la callar”.

Les artistes parteixen de la mort com un univers enorme i silenciat i en fan el paral·lelisme amb altres universos igualment inabastables i també silenciats: la música tradicional i la veu de les dones. El resultat és un disc rabiosament actual i tan contundent i reivindicatiu com necessari i esperançador. Les tres músiques han comptat amb la producció musical de Pau Vallvé i la producció sonora de Jordi Casadesús en les 10 peces del disc que combina sons sintètics amb instruments tradicionals al servei de les tres veus.

En marxa des del 2018, després del prometedor debut A trenc d’alba (U98 Music – 2020) i més de 60 concerts, les components de Marala son tres virtuoses de la música que s’interessen per la tradició com una forma d’innovació més. Jota de morir arribà acompanyada d’una gira de concerts que no deixarà a ningú indiferent.