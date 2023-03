Luis Miguel, Scorpions, Strokes, Björk, Quevedo y otros conciertos que suenan para la Marina

El Auditorio de la Marina Sur es desde hace años el principal escenario para conciertos al aire libre en la ciudad de València. En este recinto con una capacidad de hasta 20.000 espectadores han actuado artistas como Iron Maiden, Shakira, Marc Anthony, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Daddy Yankee, Extremoduro, Romeo Santos, Simple Minds, Juan Luis Guerra, Rigoberta Bandini, The Prodigy, Manic Street Preachers, La Raíz, Zoo, The Cult o Keane, entre muchos otros.

El pasado año, el primero tras la pandemia del coronavirus en el que se organizaron conciertos sin restricciones, la Marina Sur acogió el regreso de Robe Iniesta en solitario, Vetusta Morla, Camilo, Estopa o una Rosalía que arrasó entre el público. Y este año ya se han confirmado varios conciertos como los de Camela (13 de mayo), Hombres G (19 de mayo) o Marea (20 de mayo) y festivales como el Marina Beach Festival (1 de abril), Homenaje a la Ruta (8 de julio), Latin Fest con Arcángel y Eladio Carrión (15 de julio), Mediterráneo Sound (23 de septiembre), 2000 Fest (8 de octubre) y Love to Rock (13 y 14 de octubre).

Además, y tal como adelantó ayer este periódico, el recinto portuario de conciertos ha programado para el 7 de julio la nueva actuación en València (ya estuvo en el Latin Fest 2022) del colombiano Feid, uno de los artistas más populares de la música latina actual, y colaborador, entre otros, de Ozuna, Sebastián Yatra, Malum, Morat, Karol G, Jhay Cortez, Nicky Jam, Tayni o J Balvin.

Conexión con México

Pero la programación de la Marina Sur para este 2023 todavía no está cerrada y los rumores sobre posibles conciertos aún sin anunciar arrecian entre el mundillo musical valenciano. Este periódico ha podido sondear algunos nombres que, sin haber cerrado su presencia en el auditorio valenciano, sí habrían consultado su disponibilidad e incluso, en algunos casos, habrían “reservado” ya el día para actuar en la Marina aunque sin haber cerrado todavía el contrato. Es decir, se les espera aunque aún no están.

Entre estos artistas que podrían pasar este verano por València encontramos algunos que ya han actuado en el recinto portuario como el mexicano Luis Miguel, que hace unas semanas anunció su regreso a los escenarios con una gira mundial de la que “El Sol” todavía no ha desvelado más detalles.

Su compatriota Alejandro Fernández, que como Luis Miguel, también ofreció un concierto en 2018 en este auditorio (y otro en 2011) podría añadir València a la gira de 2023 que le trae a varias ciudades de España el próximo mes de junio.

Hannover-Nueva York-Reikiavik

Otros solistas y bandas que ya han cerrado varias fechas en España este verano, fechas que podrían ampliar con conciertos en la Marina Sur, son Scorpions y The Strokes. Los alemanes son uno de los grupos de heavy metal más famosos del mundo, con una carrera que se extiende por más de medio siglo y que en este 2023 regresa a España para actuar el 11 de julio en Sevilla. Algunos medios han informado de otros conciertos de Scorpions -no confirmados por la banda- en A Coruña (13 de julio) y Ávila (15 de julio). Según las fuentes consultadas por este periódico, ese mismo mes tendrían “reservada” pero no “confirmada” una cuarta actuación en València.

En cuanto a The Strokes, la banda neoyorkina anunció el pasado diciembre detalles de una nueva gira de conciertos para 2023 con la que presentarán en directo su nuevo disco The New Abnormal. Entonces confirmaron su presencia en el festival Cala Mijas de Málaga entre entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre. No sería su único concierto en España y otro de los escenarios en el que podrían recalar Julian Casablancas y compañía sería el de la Marina Sur.

Y estas dos no son las únicas posibles presencias internacionales para el verano valenciano. La islandesa Björk inicia nueva y espectacular gira llamada “Cornucopia”, de la que ya ha desvelado trece fechas, la primera en Lisboa el 1 de septiembre y la última en Burdeos el 5 de diciembre.

De momento, la gira tiene una única parada en España: El 4 de septiembre Björk actuará en el Wizink Centre de Madrid, un espacio con capacidad para 17.000 espectadores. Según ha podido saber este periódico, los promotores han sondeado la posibilidad de que la artista actúe también en València. Posibilidad ésta que ni se ha confirmado ni mucho menos se ha cerrado.

Y Gran Canaria

Más fácil es que actúe en la Marina Sur una de las grandes sensaciones del pop español de los últimos meses: Quevedo. El artista grancanario que acaba de publicar su primer LP tras el éxito obtenido con la canción “Quédate” junto a Bizarrap, ha iniciado el DQE Tour que le llevará a Madrid el 5 de mayo, en el Wizink Center, y a Barcelona el 12 de mayo, en el Sant Jordi Club. En Sevilla, Bilbao y Pamplona también tiene fechas confirmadas en septiembre y octubre. Y entre unos meses y otros, podría recalar además en la Marina Sur de València.