Impacto mundial

A las 13.00 horas, la muerte de Nino Bravo ya era conocida entre sus familiares y amigos de València y no tardó mucho en llegar a las emisoras de radio de toda España -y, después, de América- primero en forma de rumor (“Nino está herido”, “Ha muerto un famoso cantante español…”) y finalmente como la peor de las noticias.

“Recuerdo que llegué a mi casa de una gala, y Jesús Mariñas estaba al teléfono -contaba años después la cantante Cristina, compañera de Nino Bravo en el programa de Televisión Española “Pasaporte a Dublín”-. Le dije: «Perdona corazón, que acabo de llegar de viaje, ahora mismo estaba dejando las maletas». Él me contestó: «Pues menos mal que tú has llegado a tu destino, porque hay quien no ha llegado al suyo. Se ha matado Nino Bravo».

A las 15:00 horas, miles de telespectadores sintonizaron las noticias de Televisión Española y quedaron impactados ante el sorprendente anuncio del presentador Pedro Macía.

“El cantante valenciano Nino Bravo ha muerto esta mañana en un accidente de tráfico en las proximidades de Tarancón, cuando se dirigía a Madrid para realizar unas grabaciones”.

Ese mismo Lunes Santo otras 13 personas se dejaron, como el cantante valenciano, la vida en las carreteras españolas.