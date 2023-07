El empresario y productor musical Alfonso Olcina, referente de la escena rockera independiente en la Comunitat Valenciana, falleció el pasado 30 de junio. Nacido en 1945, Olcina creó a principios de la década de los 80 del pasado siglo la discográfica Citra desde la cual impulsó las carreras de bandas como Seguridad Social, Interterror o Mania. Esta última estaba liderada por su entonces esposa, la músico norteamericana Meggy Seidler.

“Fue un tipo que dio color y vidilla a nuestra movida valenciana ochentera al frente de su discográfica independiente Citra Producciones” -ha escrito en su web el manager e historiador del rock valenciano, Manolo Rock- Para mí se ha ido un amigo y un bon vivant que supo disfrutar de la vida. Descansa en paz, querido Alfonso”.

Un niño grande y millonario

“El tiempo lo ha puesto en su lugar y hay que reconocer que fue el promotor de una de las primeras independientes de València, donde plastificaron muchas de nuestras mejores bandas: Seguridad Social, Interterror, Esgrima... Un niño grande, millonario y desprendido. Una especie de moderno mecenas", había recordado el propio Manolo Rock en un perfil sobre Olcina publicado hace unos años en las redes sociales.

Olcina fundón a principios de los 80 la discográfica Citra, cuya sede estaba en la calle Cirilo Amorós de València, donde también tenía el empresario su vivienda.

“Yo tenía un negocio propio y me movía en el mundo de la música con grupos como Esgrima. Era gente con la que hablabas y siempre te decía que estaba a punto de firmar un contrato. Hasta que un día me planteé que no debía ser tan difícil montar una compañía discográfica. La llamé Citra porque era el mismo nombre de una potente escudería automovilística de la cual había sido presidente”, le contaba en 2018 Olcina al periodista Eduardo Guillot para el libro sobre la historia del punk valenciano “Miles de muchachos”.

La escena valenciana

La primera referencia de Citra fue en 1983 el single “Todos locos” de Esgrima, un carismático combo pop formado por Hilario Cortell, Miguel Ángel Vicente “Gabotti”, Paco Matallín y Óscar Roger que para esta grabación contó con los coros de Meggy Seidler.

De Mania fue precisamente la siguiente grabación de Citra, donde Olcina también actuó como productor, logrando reunir alrededor de su mujer a algunos de los nombres más importantes de la escena popera valenciana, con Rafa Villalba, Remi carreres y Miguel Angel Gabottil, miembros de Glamour, Gabotti, Esgrima, La Banda De Gaal o Ceremonia.

También en ese 1983 es cuando Olcina ficha a Seguridad Social, que por entonces solo habían grabado una maqueta. “Un día me entró Alfonso Olcina y me comentó que había oído la maqueta y que quería hacer un disco -contaba José Manuel Casañ, líder de Seguridad Social, también en Miles de muchachos-. Yo me tenía que ir a la mili, pero me dijo que él llamaba al capitán y podría venir a grabar. Vale, pues de puta madre”.

Una segunda y corta etapa

En el mismo libro, Olcina contaba que le gustó Seguridad Social “porque se entendía lo que cantaba José Manuel. Yo tengo una formación de vocalistas, siempre me han interesado, y por ahí me entraron”. La banda publicó con Citra algunos de sus primeros “himnos” como “Eres una estupida”, “Condenado”, “Soy un salmón” y “Comerranas”, y el famoso álbum en directo “En Desconcierto”.

La relación de Seguridad Social con Citra se cortó en 1986, aunque el selló siguió trabajando con grupos de la hornada punk y popera valenciana como Orfeón Brutal, Stilo Gráfico, L’Avió Roig, Interterror, Falsa Pasión, Ininidos Quizás?, Banco o Polvos de Talco Baxter.

En 1987, y tras publicar 44 LP, EP, singles y maxis, la actividad musical de Olcina cesó y se mantuvo en silencio durante 13 años hasta que Citra publicó en 1999 el primer disco de Benito Kamelas, Cañas y Barras, producido por el exguitarrista de Seguridad Social, Santi Serrano. Pero esta segunda etapa de Olcina como promotor discográfico ya no tuvo más continuidad.