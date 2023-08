El Low Festival, evento de indie-rock español que se celebra año tras año en Benidorm, ha decidido cambiar la política de menores para la próxima edición, que se realizará del 26 al 28 de julio en esta ciudad. Concretamente, y a diferencia de otros años, sólo estará permitida la entrada de menores a partir de 12 años.

Desde la organización han señalado a Levante-EMV que esta decisión se ha tomado para "evitar cualquier tipo de incidencia en un recinto con más de 20.000 personas al día y con un sonido alto". Esta medida ha molestado a numerosas familias que disfrutaban de este evento, ya que, en palabras de algunos usuarios, "en lugar de hacer más compatibles los festivales para los menores, sucede lo contrario".

Además, los menores de entre 12 y 16 años deberán ir acompañados de sus progenitores o tutores legales, que, a su vez, deberán firmar una autorización. "El festival crece cada año de manera notable y hemos llegado a un punto que sobre todo por su bienestar esta es la mejor medida que podemos tomar. Simplemente se ha puesto un corte de edad por seguridad y precaución", recalcan.

Sin contenido para menores

A diferencia de otros festivales como el Rototom Sunsplash, que sí que cuenta con una serie de actividades para los más pequeños, el Low Festival no suele organizar ninguna acción destinada a un público infantil. Desde la organización explican que todavía se está trabajando en cerrar los contenidos, pero, en sus palabras, "por ahora no está pensado que haya una programación especial, igual que no la ha habido otro años sin restricción de edad para entrar".