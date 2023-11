Vanessa Kirby, la actriz que sometió a Napoleón

Si recuerdan a la actriz Vanessa Kirby en su cometido de La Viuda Blanca, la sofisticada y rubia traficante de armas que se enfrenta –a la vez que coquetea– con Tom Cruise en las dos últimas películas de la franquicia ‘Misión: Imposible, les sorprenderá la gestualidad y el estilo de la misma actriz en el ‘Napoleón’ de Ridley Scott. Sobre ella ha recaído el papel de Josefina, la esposa del emperador, y a medida que avanza la historia, tanto el personaje como la actriz resultan capitales hasta el punto de que no podría entenderse este nuevo ‘biopic’ napoleónico sin la presencia de esta mujer decidida –y hasta cierto punto manipuladora– y las prestaciones de una actriz que demuestra un registro completamente distinto al empleado, con solvencia, en la saga del agente Ethan Hunt.

Kirby resulta explosiva, maquiavélica y proactiva como La Viuda Blanca. En el cometido de Josefina de Beaurmois, la primera esposa del ambicioso Napoleón Bonaparte, Kirby es muy distinta. Bendita ductilidad. Nada de melena rubia deslumbrante, ni ropa ceñida ni absoluta falta de escrúpulos para llevar adelante su lucrativo negocio con las armas. Con el cabello oscuro y alumbrada casi siempre en penumbra, lo que diluye el azul de sus ojos hasta convertirlos en un fogonazo ceniciento, ya que Ridley Scott prefiere las sombras a las luces para retratar a sus ambivalentes personajes, Kirby da una auténtica de lección de cómo ser importante en cada plano sin, en apariencia, pretender serlo.

Y del mismo modo compone a una Josefina que rige los destinos de Napoleón en buena parte del generoso metraje de la película, jugando con él a la vez que enterneciéndolo. No se trata del tópico de que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer, por mucho que sea cierto. Scott y Kirby dan una relevancia real, cercana, al personaje, casi una historia amorosa de ni contigo ni sin ti. Cada gesto en apariencia amoroso, altanero o despreciativo, cada caída de ojos, la forma en que Josefina espera a Napoleón en su retiro –una vez consintió en separarse de Bonaparte porque no le daba hijos–, nos cuentan más sobre la figura napoleónica, y por supuesto, sobre Josefina, que los grandes discursos en torno al poder, la política y la traición.

La confección de los repartos en las grandes producciones de Hollywood se resume en un tira y afloja entre directores y productores. Kirby no fue la primera elegida para el papel. En otoño de 2021, cuando la película iba a titularse ‘Kitbag’ (bolsa de viaje), saltó la noticia de que a Joaquin Phoenix le acompañaría Jodie Comer –protagonista de la serie ‘Killing Eve’– como Josefina. Parecía una elección natural, ya que Comer había protagonizado entonces la última película de Scott, ‘Duelo final’, junto a Adam Driver y Matt Damon. El proyecto se fue retrasando y Kirby ha acabado substituyendo a Comer. No es su primer personaje ‘real’, ya que esta actriz londinense, nacida en 1988, encarnó a Margarita, condesa de Snowdon e hija de Jorge VI e Isabel, en las dos primeras temporadas de ‘The crown’. Una realeza, en todo caso, bien distinta a la francesa en tiempos megalómanos de Napoleón Bonaparte.

Parece que solo haga ‘blockbusters’ –de autor, eso sí–, pero Kirby ha asumido roles bien distintos en películas como ‘Fragmentos de una mujer’ (2020), producción canadiense del director húngaro Kornél Mundruczó en la que encarnó a una mujer que pierde a su hijo durante un negligente parto casero, y por la que obtuvo la Copa Volpi a la mejor actriz en la Mostra de Venecia. Su filmografía incluye personajes más relevantes o secundarios en 'El destino de Júpiter' (2015) de las hermanas Wachowski, ‘El editor de libros’ (2016) –ensombrecida por Jude Law, Colin Firth y Nicole Kidman–, un ‘exploit’ de acción como ‘Fast & Furiois: Hobbs & Shaw’ (2019) o ‘El hijo’ (2022) de Florian Zeller.

No sé si Vanessa Kirby es la sorpresa de ‘Napoleón’, algo que ya se vaticinó cuando el filme aún no estaba terminado, pero, desde luego, es uno de los puntales de tan faraónica película.