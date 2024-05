La última bala del Levante para sumarse a la lucha por el ‘playoff’

Hablar de últimas balas en el fútbol, quizás, es contradictorio. Sobre todo, en una Segunda División impredecible, en la que nadie sabe cuál será el desenlace de la temporada y donde nadie se atreve a decir cómo se resolverán cada uno de los frentes que están aún por definir.

Sin embargo, en el caso del Levante, a tres puntos de los playoff de ascenso a Primera División, mientras el fútbol y la vida no dejan de darle reválidas, su última bala, en un elevado porcentaje de probabilidad, tiene fecha y hora. Porque, seguramente, no puede perdonar más. Porque el margen está por debajo de lo mínimo. Y, sobre todo, porque supondría no solo volver a fallar, sino también naufragar. Desterrar los sueños de los que todavía creen. De los que, por mucho que estén en Segunda, se sienten de un club de Primera.

El conjunto comandado por Felipe Miñambres afronta el encuentro contra el Villarreal B situándose en la cuerda floja y con la necesidad de dar su mejor versión. No solo en La Cerámica, sino también en las jornadas que restan. Su imperdonable derrota ante el Cartagena le obliga a dar un acelerón y a provocar que las posibilidades de colarse entre los seis primeros aumenten.

Dependiendo de manera constante del resto, a los granotas no les queda otra que centrarse en lo que pueden controlar, tras un año sin aprovechar los tropiezos de sus contrincantes. Pasó contra el Mirandés, frente al Ibiza, ante el Amorebieta y contra el Cartagena, donde tres puntos hubieran catapultado a los de Orriols hacia la puntuación que marca la sexta plaza de la clasificación.

Luchar cada balón

El Levante debe dejar de sentirse favorito en cada partido y luchar cada balón hasta el final. No será un partido sencillo pese a tratarse de un filial y, ni mucho menos, ser un adversario de la parte baja. El Villarreal está dando argumentos para permanecer en la categoría de plata del fútbol español tras vencer, consecutivamente, al Racing de Ferrol y al Sporting de Gijón en El Molinón.

El 0-3, es más, puso en alerta a un Levante que irá a La Cerámica con una afición local que estará junto a los suyos. El club amarillo, durante toda la semana, ha animado a sus seguidores a que acudan al estadio para conseguir tres puntos vitales en su pelea por permanecer en Segunda. No obstante, los levantinistas estarán arropados por más de 1300 fieles en el campo del Submarino Amarillo. Sobran motivos para pelear hasta el final. Las opciones de pelear por un ascenso a Primera División se deben apurar hasta el último segundo, empezando por conquistar La Cerámica esta noche con una victoria.