La ‘cantina’ musical de Santeros y los Muchachos aplega a les plataformes

«Quantes ranxeres han fet alçar les copes parlant d’amor, desamor, de fortuna o pèrdua? Aquesta és una d’aquestes, que quan sona, sense importar-te massa el que expliqui, convida a prendre un glop entre la gent, alguna cosa que bona falta ens fa a totes i tots», conta Miguel Ángel, la veu principal del grup valencià, referint-se a «Què vaig a fer?», la primera cançó recollida en Cantina que la banda va avançar fa unes setmanes, el repertori complet de les quals apareix ara en plataformes digitals.

«Vuit cançons corals que es gaudeixen i es familiaritzen una a una en ritmes varis, el rock de temps mitjà animat amb marimba, el bolero dedicat a l’actriu gloriosa, el country de El Saler, fins i tot el country-rock calypso, el blues tombat amb aires stonians reflectit en un mirall, la balada cèltica que balanceja el cor en en tres per quatre entre el bosc encantat i el turbulent Atlàntic», explica la banda en un comunicat.

Cantina és el primer lliurament de l’àlbum doble que es titularà Royal Cantina i la segona part de la qual serà una producció en estudi, amb tots els mitjans, arranjaments més elèctrics, i cançons que faran vibrar al personal sobretot en els concerts.

«Santero y los Muchachos ens conviden a gaudir dos formats, de dues experiències diferents en la concepció i en la intenció, i fan un pas gegantesc després de dos primers àlbums que ja ens van deixar fluixejant. El video de «Què vaig a fer?», primer avançament de Cantina ja està disponible al canal de Youtube de la banda.

El pròxim directe de Santero y los Muchachos serà aquest cap de setmana en el festival ValleSonora de Montajos, on es trobaran amb altres grups, com Kiko Veneno, Los Estanques, Mujeres, Badlands, The New Raemon & Ricardo Lezón o Borja Mompó. Ed Maverick, Bratty, Ramonets i Valiente Bosque són els últims que s’han sumat al certamen musical de l’Alt Millars.

«Un estil de vida més lent, aire lliure, convivència amb la naturalesa...són els atributs d’aquesta ubicació de l’Alt Mijares que reforça la connexió entre el territori. La iniciativa comptarà amb una cura i reduït aforament i complirà amb totes les mesures higièniques i sanitàries necessàries al moment de la seva celebració», ha explica l’organització en un comunicat.

La banda valenciana també actuarà en la sisena edició del Festival de les Arts, prevista el pròxim mes de novembre.