La Jove Banda Simfònica de la FSMCV torna a l’activitat amb els concerts de Navajas, Muro i Sant Joan d’Alacant

Aquests concerts han significat la volta a l’activitat de la formació per primera vegada després de la suspensió dels seus actes de la temporada passada amb motiu de la pandèmia, sent la seua última aparició pública al febrer de 2020, quan la Jove Banda Simfònica de la FSMCV va viatjar a Brussel·les per a participar en l’acte d’obertura del Comité de les Regions i convertir-se en la primera banda valenciana a interpretar l’Himne d’Europa en l’hemicicle del Parlament Europeu.

En paraules de Manuel Muñoz, vicepresident artístic de la FSMCV, «hem iniciat l’activitat 2021 de la Jove Banda Simfònica després de l’obligada aturada prorrogant tant la direcció artística com la plantilla de músics perquè puguen realitzar una temporada completa». D’aquesta manera, els joves músics que componen aquesta formació, 60 músics i músiques d’entre 18 i 28 anys en representació de totes les societats musicals de la Comunitat Valenciana, han pogut retrobar-se després de més d’un any per a esborrar el punt i apart que havia experimentat la seua participació en el projecte.

Rafa García Vidal, director de la formació, explica que «el retrobament dels joves de la Jove Banda de les FSMCV ha sigut veritablement una cosa molt emotiva, molt emocionant». Aquests mateixos músics, abans d’enfrontar-se al trio de concerts, s’havien reunit en la seu de la Societat Musical de Navajas per a abordar de nou els assajos grupals. «Poder reprendre aquest projecte que uneix l’aspecte social, que és fonamental, amb l’aspecte musical és molt important», segueix el director. Per a Rafa García, «molts d’aquests músics tenen per primera vegada l’oportunitat de tocar en una formació d’aquestes característiques, d’alt rendiment, i a la seua vegada han pogut retrobar amistats al cap d’un any. Com deia, un retrobament molt emotiu», repeteix García.

Perquè tot això haja sigut possible, la Jove Banda ha hagut d’adaptar-se a les noves exigències de seguretat. «Hem pogut arrancar-la temporada aferrant-nos a unes mesures sanitàries exigents», comenta Manuel Muñoz. Per a això, tots els integrants del projecte s’han sotmés a proves covid, s’han adequat els espais d’assaig per a garantir la seguretat, s’han repartit en diversos grups els assajos i s’ha reduït el nombre d’integrants de la banda de 110 a 60. «Ens complau que tot haja eixit adequadament i hàgem pogut donar aqueix missatge a les nostres societats que la cultura és segura i que des de FSMCV estem fent els passos adequats perquè tot funcione correctament. Una premissa que des de la Federació hem tingut clara des del primer moment», comenta el vicepresident.

Així doncs, sota la batuta de Rafa García Vidal, la Jove Banda Simfònica va tocar les seues primeres notes de la temporada davant públic divendres passat 9 de juliol a l’Auditori Municipal de Navajas (Castelló), en el Centre Cultural Polivalent de Muro (Alacant) el dissabte 10 de juliol i en la Plaça Josep Carreras (Casa de Cultura) de Sant Joan d’Alacant el diumenge 11. «Vam preparar un programa amb un fort protagonisme valencià, integrat per compositors d’aquesta terra com Pablo Olivas, Oscar Navarro i Joaquín Rodrigo», comenta Rafa García. «Finalment vam acabar els concerts en gran amb una simfonia d’un dels compositors més importants del panorama bandístic, Alfred Reed, en honor al 100 aniversari del seu naixement, que se celebra enguany», finalitza el director.