La Ceràmica Oberta de Manises

Ceràmica Oberta a la ciutat de Manises, una activitat emmarcada dins de la candidatura per a ser ciutat Creativa de la Unesco en la modalitat d’Artesania i Arts Populars, se celebrà dissabte amb èxit de participació.

Ceràmica Oberta va estar una jornada on la ceràmica i els ceramistes van ser els autèntics protagonistes. Aquesta iniciativa, gratuïta i per a tots els públics, té per objectiu mostrar la ceràmica manisera i valorar als ceramistes i tallers ceràmics de la localitat que duguen a terme la seua activitat de manera artesanal.

Segons el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, «tractem de dinamitzar el sector de la ceràmica de la localitat realitzant aquestes jornades de portes obertes que permeten a la ciutadania i als turistes conéixer de primera mà el treball dels nostres artesans ceramistes».

«Mantenir viva nostra més arrelada tradició és una prioritat per a aquest equip de govern i, per això, continuem treballant per a posicionar-la en el mapa mundial tractant d’aconseguir ser Ciutat Creativa de la Unesco», va afegir Mora.

Durant la jornada lúdica, que es va celebrar de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores, el públic va visitar diferents tallers, fàbriques de ceràmica i la seu de l’Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-Gremi on es van realitzar demostracions amb diferents tècniques ceràmiques.

A més a més, un tren turístic va recórrer part de la ciutat per apropar al públic als tallers ceràmics més allunyats del carrer Torrent, on ha tingut lloc l’activitat principal.

Els tallers on es van dur a terme activitats van ser: Aliar-te Cerámica, el nou taller de la ceramista Alicia G. Bellver; Arturo Mora l’únic taller que reprodueix la tècnica del Reflex Metàl·lic a Manises (tècnica àrab del s.IX); Ceràmiques Palanca; Drac Caramic Manises; Ceràmiques Pepe Royo, Anpec; Maribel Martínez i Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-Gremio.