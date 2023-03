Cultura de la Generalitat, per mitjà de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, estrena l’espectacle ‘Judith’, que utilitza el monestir de Sant Miquel dels Reis com a escenari perquè 80 intèrprets representen la història de l’última dona del poderós Barba Blava, que aconsegueix eixir viva del castell.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i les directores de Taiat Dansa, Meritxell Barberá i Inma García, han explicat els aspectes artístics de l’espectacle, que romandrà en cartell del 2 al 5 de març.

La representació es conta des d’una òptica femenina i reivindicativa, perquè Judith busca la seua llibertat i aconsegueix eixir del castell obrint totes les portes, fins i tot la que tenia prohibida.

La producció que ha realitzat Taiat Dansa està pensada per a escenificar-se en els estatgesdel monestir. El claustre, els corredors, les escales i la cripta passaran a ser els espais per on actuaran les ballarines projectant els seus moviments ràpids i coreografies. A través de diferents intervencions escèniques es generarà una distinció entre l’espai exterior i l’espai interior que habita Judith.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha definit la Judith d’aquest espectacle com «una dona que reivindica el seu dret a conéixer per a poder decidir lliurement», i ha afegit que «el castell que té tancada i limitada la protagonista és l’equivalent als sostres de vidre actuals que han de trencar tantes dones».

Les directores de Taiat Dansa, Meritxell Barberá i Inma García, han explicat que l’obra està basada en una versió del ‘Barba Blava’, de Charles Perrault, que van crear per al Ballet de la Generalitat en 2012 i que es va estrenar al Teatre Principal de València. Ara, la protagonista única és Judith, l’última dona de Barba Blava en el conte, i la seua decisió de desobeir la prohibició del seu marit i obrir la porta prohibida.

En aquesta versió, Judith és capaç de descobrir i denunciar el que han patit les seues antecessores i no tem el castic que li pot ocasionar la seua curiositat. Presenta una dona amb moltes capes, amb diferents arestes, i, per tant, una multiplicació de Judiths que convergeixen en una. I amb una ferma decisió: ser lliure.

L’espectacle està concebut com una òpera contemporània, en la qual participen més de 80 intèrprets, entre ballarines de la companyia (Julia Cambra, Diana Huertas, Natalia Garcia, Mariona Jaume, Ellina Medoeva, Silvia Galleti, Lara Miso, Laura García Carrasco, Wilma Puentes, Clàudia Bosch, Elena Puchol, Anna Tejero, Yéssica Castellón), ballarines estudiants del Conservatori de Dansa de València, músiques del Conservatori de Música José Iturbi i el cor de veus A Cau d’Orella i Demeter’s Project. Totes elles seran Judith i repassaran la història amb la complicitat dels espectadors, que seguiran les intèrprets i seran guiats per diferents sales d’aquest castell alhora que formen part del relat.

La música està composta, de manera original per a aquesta òpera, pel compositor valencià Caldo, i David Orrico és l’artista visual encarregat de l’escenografia i el dispositiu de llum i so que convertirà el monestir de Sant Miquel dels Reis en el castell de Barba Blava.

Les funcions estan previstes per als dies 2, 3, 4 i 5 de març. Són gratuïtes, amb la descàrrega prèvia de les entrades en www.taiatdansa.com (s’abonen 3 € per entrada en concepte de despeses de gestió de la plataforma).