Cinc produccions valencianes participaran en la segona edició de Spanish Screenings on Tour que se celebrarà a Roma, en el marc del Mercato Internazionale Audiovisivo (MIA), entre el 9 i el 13 d’octubre. En total són 33 produccions espanyoles les que estaran presents en aquest marcat de la indústria cinematogràfica internacional.

Dins de la secció Spanish Wip, dedicada a les pel·lícules en fase de postproducció, es projecta el llargmetratge d’animació ‘Rock Bottom’, dirigit per María Trenor i produït pels valencians de Jaibo Films en coproducció amb Alba Sotorra, Empàtic i GS Animation.

És una coproducció amb Polònia i compta amb ajuda del Institut Valencià de Cultura, igual que ‘Valenciana’ dirigida per Jordi Nuñez i produïda per Pegatum Transmedia, Dacsa Produccions, Àmbar Pictures i Solwork Films.

Dins de la secció ‘Market Premieres’, dedicada a les produccions inèdites en mercats internacionals, està inclosa ‘La llegenda de l’escanyapobres’, dirigida per Ibai Abad i produïda per Nakamura Films, Maig Films i Abacus, amb ajudes a la producció de l’Institut Valencià de Cultura.

En la secció Next from Spain, on participen els avanços de les pel·lícules que arribaran en 2024, figura ‘La Navidad en sus manos’ de Joaquin Mazón, produïda per la valenciana Nadie Es Perfecto en coproducció amb Esto También Pasará, Bowfinger International Pictures, Sdb Films i Mogambo.

Finalment, en la secció ‘Remakes’, es presenta ‘Coses a fer abans de morir’ de Cristina Fernández Pintat i Miguel Llorens, produïda per The Fly Hunter i Fosca Films, amb ajudes a la producció de l’Institut Valencià de Cultura.

Les projeccions es complementaran amb la participació dels professionals assistents en activitats com a taules redones i conferències, i l’organització d’una sèrie de trobades de networking entre les indústries audiovisuals espanyola i internacional. ‘Rock Bottom’, ‘Valenciana’, ‘La llegenda de l’escanyapobres’ i ‘Coses a fer abans de morir’ segueixen així el seu reeixit recorregut, iniciat en passades edicions de Promercat-València Film Market, el mercat valencià de la coproducció, que organitza anualment l’IVC.