Una vintena de productores i professionals del sector audiovisual valencià estaran presents en la 71.ª edició del Festival de Sant Sebastià (SSIFF) sota el paraigua de gloVAL, l’oficina de difusió exterior de l’audiovisual valencià. La marca promoguda per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual estarà present, entre els dies 24 i 28 de setembre de 2023, en la cita anual més important del panorama audiovisual nacional.

gloVAL acudirà a aquesta cita per a treballar en la promoció i ‘networking’ del sector, al costat de diverses productores i professionals de l’audiovisual, com Sunrise Pictures; Suica Films; Turanga Films; Tarannà Films; Jaibo Films; Mediterrani Mitjana; TV ON Produccions; Animalcoi; El Camí PC; Aire de Cinema; Saltarinas; Pegatum Transmèdia i BSGlobalTV, entre altres.

Aquest organisme, de recent creació, continua així amb el procés que va iniciar després del seu llançament per part dels seus impulsors: la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), i l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV), encarregada de la gestió de gloVAL. D’aquesta manera, gloVAL continua avançant per a la difusió i promoció de l’audiovisual valencià i arriba a la seua segona cita, després de ser present en el Festival de Cannes, el mes de maig passat.

Animació i documental

Són diverses les produccions valencianes que concorren en diverses seccions del festival donostiarra. En concret, ‘Creatura’, dirigida per Elena Martín, ‘Matria’ i ‘Las chicas están bien, d’Elastica Films, concursen en la secció Made in Spain, mentre que ‘Rock Bottom’, de Jaibo Films, es presenta en la secció Work in Progress.

Aquesta última cinta està dirigida per la valenciana Maria Trenor i tracta la biografia del músic Robert Wyatt. El filme, un llargmetratge d’animació, va un viatge per la seua música mentra plasma alguns del moments de la seua vida.

També d’Elastica Films, ‘Vidas Pasadas’, ‘Anatomía de una caída’ i ‘La zona de interés’, amb el mateix segell, seran presents en la secció Perlak. Per part seua, ‘Mientras seas tú’, de la directora veneçolana establida a València Claudia Pinto i coproduïda per la seua productora, Sin Rodeos Films, per la valenciana Nakamura Films i per TV3 també estarà en la secció Made in Spain. El documental mostra la vida de l’actriu Carme Elias después de ser diagnosticada amb Alzheimer.