Concerts, exposicions i homenatges commemoren els 50 anys de la tràgica mort de Nino Bravo. Ara arriba a la ciutat de València un dels espectacles més trencadors i innovadors en record de la veu immortal de Nino. La Fundación Casa del Artista de València ha organitzat un concert únic i sense precedents en el qual les dones artistes cantaran a Nino Bravo.

Les veus masculines protagonitzen tots els homenatges a Nino Bravo. No poden cantar-li les dones? El Teatre Principal de València acollirà el 7 de novembre en el seu escenari sol a dones artistes i músiques de la Banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana sota la direcció musical de Celia Torà Mateo. La direcció escènica és a càrrec de Manuela Montañés.

I quines dones interpretaran les cançons de Nino Bravo? Helena Bianco, Blanca Vila, Rosario Mohedano, María Jesús i el seu acordió, Noelia Zanón, Ana M. González, Isabel Julve, Unbeldí Sisters i Noelia Pérez. Per primera vegada, les veus femenines cobraran protagonisme en record de Nino Bravo, un repte per a moltes d’elles que mai van incorporar en el seu repertori les seues cançons. Només Helena Bianco ha homenatjat a Nino Bravo en els seus directes en alguna ocasió, com també a Rocío Jurado, amb els qui va coincidir en el cèlebre programa «Passaport a Dublín».

"Escoltar a Nino conmovia"

Helena Bianco ha declarat a Levante-EMV que «és molt important per a mi participar en este homenatge a Nino Bravo, em porta a la memòria les vivències que he tingut amb ell. Recorde quan en un parador de València em va dir que havia conegut a la dona de la seua vida, Amparo. Ell era molt discret i sempre em va demostrar la seua amistat. Va ser un company formidable, respectuós, solidari. Escoltar-ho commovia, la veu de Nino és com un colom en llibertat, ix des del centre del pit sense control, no havia de preparar res. En el meu espectacle de 50 anys amb la música li faig un homenatge amb ‘Un beso y una flor’. Espere estar a l’altura, cantaré ‘América, América’».

Molt il·lusionada s’ha mostrat a Levante-EMV l’artista Blanca Vila, una de les veus més portentoses del panorama musical actual: «tot quant se li faça a Nino Bravo és poc; sempre li he admirat encara que mai he cantat cap cançó seua en l’escenari. A casa, sempre. Em van demanar que interpretara Como todos i estic enamorada de la cançó. És tot un repte i em sent feliç de participar en el concert amb les meues companyes. Serà una vetlada única!».

Rosita Amores, vicepresidenta de Casa del Artista, diu que «’Bravo per elles’ és un espectacle únic a Espanya, per això anime a tota la gent al fet que el gaudisca perquè no hi ha un altre igual. Espere que el públic valencià aculla bé este projecte replet de grans dones artistes, il·lusió i afecte».