La intencionalitat de les nostres accions resulta important. Hem d’intentar que tot el que fem tinga un objectiu clar i, si és positiu, millor. Per eixa raó, i personalment pel segon motiu, m’agrada emprar la locució ‘a favor de’. Amb ella, comuniquem que som partidaris d’una determinada opció, quan se’ns planteja una disjuntiva. Però, a més, podem expressar que la reacció aprofita per a beneficiar o ajudar a algú. Esta és la part de la definició que utilitze prou sovint. Hem de tindre en compte que també es diu ‘en favor de’.

Em considere essencialment ‘a favor de’ les posicions constructives. Són les que fan madurar les societats. Entre les actituds positives, es troba l’oposició al que no ens agrada, si darrere de la nostra postura existix una alternativa o projecte raonable i coherent. Si no és així, l’oposició genera confrontació irracional en el carrer. Tinc estos dies moltes imatges violentes que no m’agraden, com l’agressió als diputats en el dia de la investidura de Sánchez. Conec Vicent Sarrià, un dels polítics agredits, des del temps que compartien pupitre en l’institut “Lluís Vives”. En aquell moment, ja érem perseguits verbalment els qui en el centre educatiu no estàvem d’acord amb els plantejaments radicalment conservadors d’alguns companys. Els seus hereus són els que ens agrediren als membres de la falla “Universitat Vella” en l’homenatge a Jaume I el 9 d’Octubre de 1989. Allí es trobava Sarrià. Els temps canvien, però pareix que encara el discurs radical subsistix i té massa espai.

Trobe que la societat necessita manifestar-se ‘a favor de‘ la humanitat sense por. Necessitem dir no a l’horror de Hamàs. Hem d’arraconar el radicalisme semitista que argumenta que qualsevol acció està justificada per a defendre justos ideals. Les imatges d’infants desatesos o del personal sanitari desesperat m’entristixen intensament. Els Estats han de demanar que no finalitze l’alto el foc.

Per cert, em declare ‘a favor de’ la radiotelevisió pública valenciana. Se’ns va llevar injustament i costà molt de recuperar. Confiem que els nous polítics ho tinguen clar. Els presagis que naixen de les reformes que es volen fer des de les Corts Valencianes no són bons. M’agradaria que les autoritats també es mostraren ‘a favor’ d’À Punt.

En definitiva, mirem la vida com una manera de caminar ‘a favor de’ les persones. El creixement més intens sorgix dels esforços favorables.