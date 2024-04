La Filmoteca Valenciana trenca amb els tòpics cinematogràfics de l’Edat Mitjana

L'octava edició del cicle "La Edad Media en el cine" obri hui les seues portes, i fins al 18 d'abril, en la Filmoteca Valenciana. Així ho han presentat la conselleria de Cultura, a través de l'Institut Valencià de Cultura, i el departament d'Història Medieval de la Universitat de València. L'objectiu del cicle és indagar i debatre sobre la imatge que ha projectat el cinema al llarg de la història entorn l'Edat Mitjana, el període en què es basen la major part de les llegendes i els referents de la societat actual. Així, pretenen trencar amb els tòpics que reduixen esta etapa de la història en una visió conformada per princeses, cavallers, bruixes, obscuritat, màgia i violència.

El cicle s'inicia esta vesprada amb la projecció d'El séptimo sello (1956), d'Ingmar Bergman. La sessió contarà amb la presentació i col·loqui a càrrec del professor d'Història Medieval de la Universitat de València, Juan Vicente García Marsilla, i el cap de Programació de la Filmoteca Valenciana, José Antonio Hurtado. El séptimo sello, es basa en la peça teatral "Pintura sobre madera", escrita pel propi Bergman i protagonitzada per Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bibi Andersson, Bengt Ekerot y Ake Fridell. La projecció es podrà tornar a vore el divendres 12 d'abril.

L'obra, que s'ambienta en l'Europa medieval durant la pesta negra, narra el viatge d'un caballer que regressa al seu poble natal després de deu anys d'absència lluitant en les Creuades. Durant la travessia, es troba amb la figura de la Mort, que ha aparegut per a reclamar la seua vida. El caballer decideix retar a la mort amb una partida d'escacs amb l'objectiu de guanyar temps.

El director de la pel·lícula va assenyalar que "el cor d'esta pel·lícula és la por patològica a la mort, que em seguia a totes les parts. Era un sofriment atroç, ja que tenia una por terrible a la mort i amb tot el que estava relacionat amb això. I va ser a partir d'esta por, de tot el tema de la bomba atòmica, d'on va sorgir aquella història sobre la pesta i la gent que torna. A més, estava la problemàtica religiosa sobre si hi ha o no hi ha un Deu. El séptimo sello no respon a eixa pregunta".

Irati

La Filmoteca Valenciana acull el dimarts 16 d'abril la projecció Irati, escrita i dirigida per Paul Urkijo Alijo. La sessió contarà amb la presència del professor d'Història Medieval de la UV, José María Cruselles, i la tècnica de Programació de la Filmoteca Valenciana, Áurea Ortiz. La projecció, inspirada en la novel·la gràfica "El ciclo de Irati" de J. Muñoz Otaegui i Juan Luis Landa, es podrà tornar a vore el dijous 18 d'abril.

L'obra, que s'ambienta en el segle VIII, aborda com el cristianisme s'extén per Europa al temps que les creences paganes desapareixen. Davant l'atac de l'exèrcit de Carlemagne, el cap de la vall demana ajuda a una deessa ancestral. A través d'un pacte de sang, derrota a l'enemic donant la seua vida a canvi, però abans ha de prometre al seu fill, que protegirà i liderarà el seu poble en esta nova era. Anys més tart, el menu afronta eixa promesa amb l'objectiu de recuperar el cos de son pare, que va ser soterrat de forma pagana.

Altres projeccions

Les projeccions d'este cicle es van iniciar en la sala Joan Fuster de la Facultat de Geografia i Història es van iniciar el passat 15 de febrer i van concloure el 20 de març. Durant este període, s'han projectat Tramontana (1991), de Carlos Pérez Ferré; Visión (2009), de Margarethe Von Trotta; La portentosa vida del padre Vicente (1978), de Carles Mira; La memòria dels cargols (1999), de Joan Lluís Bozzo y Eduard Cortés; El Decamerón (1971), de Pier Paolo Pasolini i El reino de los cielos (2005), de Ridley Scott.

Estes projeccions també van incloure presentacions i col·loquis a càrrec de especialistes i crítics cinematogràfics.