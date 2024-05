Anna Ballester: “Hi ha un panorama molt encoratjador en la poesia valenciana escrita per dones”

El recital ‘Elles: constel·lació poètica’ va situar-se com una de les activitats destacades de la 4a Plaça del Llibre de Gandia, una proposta que estén als escenaris el llibre homònim publicat per Tandem on, fa ara dos anys, Anna Ballester va reunir el treball de 51 poetes dones valencianes vives.

Va de Llibres! conversa amb l’especialista en literatura infantil i juvenil i dramatització sobre aquest recital itinerant que a través d’actuacions en centres educatius, biblioteques o festivals, apropa, en la seua pròpia veu, la creació de les poetes valencianes en actiu.

Després de dos anys de la publicació del llibre, la teua recerca ha continuat. És necessari ampliar aquest univers?

Afortunadament sí. Un dels criteris que vaig seguir per a fer la tria va ser que les poetes que aparegueren tingueren obra publicada. Volia que hi haguera un element físic que representara a l’autora en les animacions en centres escolars, cases de cultura, biblioteques… D’una banda, han emergit noves veus per a aquesta constel·lació que ja han publicat el seu primer llibre. D’altra banda, les poetes que ja hi formen part han continuat escrivint i guanyant premis. Efectivament, faria falta una segona part i continuar amb la recerca. Hi ha un panorama molt encoratjador en la poesia valenciana escrita per dones.

Actualment, les antologies poètiques que es publiquen són més paritàries, una situació inversemblant fa 20 o 30 anys, quan podia haver-hi una o dues dones i no era motiu d'escàndol. S’ha avançat en el camí, però no és el final del recorregut, no?

Eixe és l’objectiu d’aquest llibre, continuar construint la història de la literatura escrita per dones. Durant 30 anys m’he dedicat a fer programes d’animació a la lectura i considerava que la poesia estava minoritzada a les aules i, a més, cada vegada que pensava en poetes, tenien nom d’home. Havia d’haver-hi dones valencianes, jo en coneixia tres o quatre, però pensava que havia d’haver-hi més. Durant la pandèmia em vaig posar a investigar i esperava trobar-ne deu o dotze… Va ser una meravella, m’emocionava cada volta que descobria una nova ‘estrella’, i, finalment, van aparéixer 51 poetes valencianes vives.

És eixa vocació de fomentar la lectura i apropar les autores el motiu pel qual transformeu el llibre en un recital? Quin criteri has tingut per a triar les poetes que participen en cadascuna de les presentacions?

Sí. Des de la primera presentació, el març del 2022, volia visibilitzar a les poetes, principalment, a les més joves, per a encoratjar-les i que es conegueren entre elles. La proposta va tindre tan bona acollida que vaig pensar que sempre havia de portar poetes a les presentacions. En tractar-se d’una proposta voluntària, el criteri que he seguit és la proximitat i la disponibilitat de les poetes que formen part del llibre. L’activitat ha anat rodant i, després del recital de Gandia, hem decidit crear un grup on comunicar les presentacions perquè puguen vindre les estrelles de la constel·lació que ho desitgen.