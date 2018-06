Rubiales resta importancia a la polémica entrega de la Copa de la Reina con la senyera catalana por el protocolo

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quitó hierro a la polémica que generó la entrega del trofeo de la Copa de la Reina a la capitana del Barcelona, Laura Ràfols, cuando ésta quiso poner la bandera de la senyera catalana y el dirigente trató de impedírselo, según explicó debido a las normas de protocolo de la ceremonia.

«Laura, la jugadora, y yo somos los que menos importancia le hemos dado a esto. Pero hay que explicar tres cositas. Primero la Copa va a la jugadora y no la jugadora a la Copa según el protocolo. En segundo lugar, en el momento de la entrega, la Copa únicamente debe llevar los colores del equipo campeón, a partir de ahí, encantado de que le pongan la senyera, la de Andalucía o la de Brasil», recalcó Rubiales.

«En tercer lugar y es por lo que estoy más triste, ya que esto me dio mucha pena porque lo habíamos preparado con mucho cariño, teníamos a Loida, una magnífica deportista paralímpica, campeona del mundo, que iba a entregar la Copa. Tenía que hacer un recorrido de cinco o seis metros con la Copa y entregarla y no pudimos. Tenemos que aprender de estas cosas, hacerlo todavía mejor y todo en positivo, no tiene que haber mucho más debate por esto», concluyó.