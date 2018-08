Aitor,satisfecho por cómo se «engrasa la maquinaria»

? El guardameta del Levante Aitor Fernández mostró su satisfacción por la forma en la que su equipo «engrasa la maquinaria» de cara a la próxima temporada y destacó que aunque ahora los resultados no son importantes, con las victorias todo «se ve mejor». El guardameta recién llegado del Numancia fue titular en la victoria por 1-3 ante el Heerenveen en Holanda. «Este vestuario me ha sorprendido para lo mejor y esa es una de las claves para conseguir los objetivos. Estamos en el camino a seguir», señaló. También indicó que en este encuentros, «se habían visto más cosas que en los otros partidos» y mostró su satisfacción por la evolución mostrada.«Cada vez estamos mejor. Anímicamente las victorias vienen mejor, aunque en la pretemporada no son muy importantes los resultados», prosiguió el meta vasco.