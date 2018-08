Masià vuele en los primeros ensayos del Gran Premio de Austria

El piloto español Jaume Masià (KTM) comandó los entrenamientos libres del viernes del Gran Premio Austria, undécima cita del Mundial de Motociclismo que se disputa este fin de semana en Red Bull Ring, después de hacer buena su marca de la primera sesión. El 1:37.218 conseguido en la FP1 resistió a la jornada vespertina, donde la lluvia impidió en gran parte mejorar los cronos establecidos por la mañana.

Así, el de Algemesí, décimo en la segunda tanda, lideró el día por delante del líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (KTM), segundo en las dos sesiones, y del británico John McPhee (KTM), el piloto más rápido por la tarde.

Arón Canet, cuarto clasificado en el Mundial, tuvo una jornada irregular y terminó los entrenamientos de ayer en decimoquinta posición, aunque mantiene la esperanza de mejorar los resultados en los entrenamientos definitivos de hoy.

Por su parte, los italianos Andrea Dovizioso (Ducati) y Francesco Bagnaia (Kalex), en MotoGP y Moto2 respectivamente.

Navarro cambia de equipo

El valenciano Jorge Navarro correrá con el equipo italiano Speed Up la próxima temporada en la categoría de Moto2.

El de la Pobla de Vallbona ha cerrado ya el acuerdo con el ex piloto Luca Boscoscuro, propietario del equipo y compartirá box con Romano Fenati.

Por otro lado, Héctor Barberá se subirá por primera a la Kawasaki ZX-6R Del Puccetti Racing en Motorsport a finales del presente mes, en la pista de Imola, como primera toma de contacto antes de competir en el noveno Round de la temporada que se llevará a cabo en el Circuito do Algarve (Portugal) del 14 al 16 de septiembre. Barberá estará acompañado por el segundo piloto de la escuadra de Reggio Emilia, el japonés Hikari Okubo.

Barberá fue despedido del equipo Pons Racing tras ser detenido en junio pasado por dar positivo en un control de alcoholemia en València y ser condenado en un juicio rápido.